Чтобы не завелись жучки: бабушкины секреты хранения круп

Благодаря этим секретам ваши крупы "проживут" дольше

Сейчас многие хозяйки стараются запастись различными крупами. Однако они не хранятся долго — либо "животные" заведутся, либо же сами крупы испортятся.

Возможно ли себя обезопасить от появления моли, жучков и других вредителей в крупах? С помощью советов Meta — да.

Секреты хранения круп

Правильная емкость.

Ни в коем случае нельзя хранить крупу в фабричной упаковке или в пакете, в котором вы принесли крупу из магазина. Также нельзя хранить их в полиэтиленовых пакетах и в пластиковых контейнерах.

Лучше это делать в стеклянной таре с плотно закрытой крышкой. Также для крупы подходят керамические или металлические емкости.

Специи.

Отпугнуть вредителей вы можете чесноком и перцем. На полке, где вы храните крупу, можно оставить головку чеснока или острый перец. Уверены, насекомые сбегут моментально и вы их больше не увидите.

Цитрусовые.

В крупы можно положить кожуру от цитрусовых. Лучше всего справится с задачей отпугивания пищевой молы кожура от лимона или апельсина.

Фольга.

Можно оставить в крупе шарики из фольги для выпечки. А еще также поможет любой металлический предмет – например, ложка или вилка.

Замораживание.

Оказывается, крупы замораживать не то что можно, а и нужно. Если размер морозильной камеры позволяет, положите туда крупы – это защитит их от вредителей и от их личинок.

Но здесь есть нюанс. В морозилке нельзя хранить рис — если он перемерзнет, то во время варки сильно разварится и потеряет форму.

Кстати, а вы знали, что пересоленное блюдо — не проблема? Его можно спасти с помощью несложных трюков.