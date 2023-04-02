Только кофейная гуща и горчица: маленькие хитрости чистых сковородок

Пару ингредиентов, немного времени — и посуда чистая

К сожалению, со временем любая сковородка покрывается жиром и налетом. В этот момент перед каждой хозяйкой постает тяжелый вопрос: как от него избавиться?

С помощью лайфхаков, которыми делится Tutkatamka, можно легко избавиться от жира и налета, при этом вам даже не придется долго тереть сковородку. К тому же, все ингредиенты есть дома у каждого, а эти советы подойдут и для очистки другой посуды.

Как отмыть сковородку с помощью кофейной гущи и горчицы

Кофейная гуща обладает мягкими обезжиривающими свойствами, поэтому она справится со всей грязной посудой. Чтобы убрать налет из сковороды, нужно смешать в глубокой емкости 2–3 ст. л. гущи с обычным средством для мытья посуды и добавить немного теплой воды. У вас должна получиться консистенция пасты.

Нанесите это средство на губку и потрите замоченную сковороду. Абразивные частицы помогут убрать накипь и жир, но при этом не поцарапают поверхность.

Горчичный порошок поможет справиться даже со старым налетом. Смешайте его с обычной кухонной солью и уксусом в пропорциях 1:1:1.

Получившуюся кашицу также нанесите на губку и потрите дно и стенки сковородки. В таком состоянии оставьте посуду на 30 минут, чтобы средство подействовало.

Остатки смойте проточной водой. Можете дополнительно помыть сковороду обычным моющим средством, чтобы не осталось запаха уксуса.

Кстати, ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить от налета чашки.