Чищенный или нет: какой чеснок добавит плову аромата

"Чесночные" нюансы плова

Традиционный плов — популярное блюдо восточной кухни, которое можно легко приготовить дома. Для того чтобы плов получился ароматным, в него добавляют чеснок.

Именно он придает блюду неповторимый пряный аромат. Однако в этом вопросе очень важно соблюдать меру. Если переборщить или положить его не в то время, то плов приобретает резкий неприятный запах и испортится вкус риса. Разобраться во всех нюансах нам поможет Ukr.media.

Нужно ли чистить чеснок в плов

Во время приготовления блюда в плов кладут одну головку. Если вы не хотите получить вкус вареного чеснока, то чистить его не стоит. Рекомендуется снять только верхний слой шелухи. Именно так готовят настоящий плов.

Добавлять чеснок необходимо в конце приготовления плова и слегка присыпать рисом. Тогда вкус и аромат чеснока не будет навязчивым, а лишь придаст аромату.

Оставляем плов настаиваться под крышкой 15 минут и убираем чеснок перед подачей из блюда. Если придерживаться этого правила, то по вкусу плов получится таким, каким вы его любите – пряным, с чесночным и мясным ароматом. А вот если не убрать чеснок, блюдо может горчить.

Кстати, плов приготовить можно еще и с сухофруктами. Нежный и пряный, он понравится вам не меньше классического.