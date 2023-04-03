С паской и без водки: что должно быть на пасхальном столе

Готовимся к Пасхе по правилам

Все мы ждем любимую Пасху. Многие используют этот праздник для застолий с родственниками и друзьями.

Наиболее популярные угощения — пасхи, яйца и мясо. Однако мало кто знает, что для пасхального стола существуют некоторые правила, и даже запреты. Разберемся с праздничными традициями вместе с Ukr.Media.

Что можно ставить на пасхальный стол

Паска — королева праздника. Считается, что чем лучше выпечка, тем богаче праздничный стол. Поэтому тут лучше не экономить: не стесняйтесь добавлять в паску орехи и цукаты, изюм и шоколад.

Вареные яйца — без них не обходится ни один пасхальный стол. Их место — возле паски, а брать их нужно по часовой стрелке. Здесь главное правило — среди всего яичного великолепия не забудьте о красных — это символ того, что Иисус воскрес из мертвых. Именно яйца "открывают" Пасху — традиционно праздничный стол начинается с яичной битвы.

Домашняя колбаса. Не кровянка — ее нельзя даже святить в церкви. Свиная, куриная или даже индюшиная, с чесноком или овощами — именно домашнюю колбасу можно и в храм отнести, и на стол поставить.

Холодец — свиной, рыбный или куриный — еще одно блюдо, которое можно поставить на пасхальный стол. И неважно, что готовится оно долго, главное — непревзойденный вкус.

Буженина — еще одна холодная мясная закуска, которую принято подавать к столу на Пасху. Малокалорийная, с хлебом или яйцом, с прожилками жира — это невероятно аппетитно.

Что нельзя ставить на стол на Пасху

Если красное вино, наливка, медовуха – напитки, которые можно поставить на пасхальный стол, то крепкий алкоголь (водка, виски, коньяк) следует исключить со стола.

Лучше воздержаться от жирной еды и не ставить горячие мясные блюда – шашлык или жареное мясо. А вот мясо по-французски, печеная курица или кролик – приветствуется.

Напомним, ранее мы писали о традиции раскрашивать яйца. "Телеграф" рассказывал, чем отличаются крашанки от писанок и драпанки от крапанок.