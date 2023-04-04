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Желто-синий без усилий: покрасьте яйца так - получите патриотическую крашанку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Патриотические пасхальные яйца
Патриотические пасхальные яйца. Фото Freepik

Радуем глаз любимыми цветами

Уже скоро христиане будут праздновать Воскресение Иисуса Христа – Пасху. Один из неотъемлемых атрибутов праздника — пасхальные яйца. Крашанки — это не просто атрибут, это способ подчеркнуть свою идентичность.

Вместе с "Апострофом" рассказываем, как покрасить пасхальные яйца в цвета украинского флага. Для желто-голубого пасхального яйца понадобятся только два натуральных красителя – куркума для желтого цвета и краснокочанная капуста – для голубого. А фиксировать яйца мы будем с помощью скотча.

Как покрасить яйца в патриотические цвета

Для желтого цвета нужно развести две чайные ложки куркумы в небольшом количестве воды. Чем больше используется куркумы – тем насыщеннее и ярче получится цвет.

Сверху на емкость для окрашивания яиц — это может быть небольшая пиала или неглубокая чашка — наклеиваем кусок скотча с отверстием в центре. Красящий раствор необходимо налить в емкость и зафиксировать яйцо таким образом, чтобы в него была опущена половина яйца.

Яйцо должно находиться в растворе полчаса. После необходимо его достать и аккуратно протереть салфеткой — желтый цвет не должен попасть на незакрашенную часть яйца.

Далее готовим голубой краситель. Для этого необходимо измельчить капусту в блендере и посыпать солью массу. Когда она пустит сок – отжать его.

Именно в этом соке красим вторую половину яйца по тому же принципу. Время окрашивания - 30 минут.

Яйца можно еще покрасить в невероятный мраморный цвет. Для этого нам нужна лишь зеленка.

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#Яйца #Пасха #Лайфхак