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Эта ошибка может стоить супа: почему нельзя оставлять в нем лавровый лист

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Лавровый лист
Лавровый лист. Фото rivne1.tv

Используйте специи правильно

Без лаврового листа редко когда обходятся любые блюда. Эта специя ценится за ее уникальный аромат, который ей придают эфирные масла, содержащиеся в листьях. К тому же он обладает антибактериальным и антисептическим действием.

Однако не всем известно, можно ли оставлять лавровый лист в супе надолго. "Главред" рассказывает, что нет — в листочках содержатся горечь и дубильные вещества.

Почему нельзя оставлять лавровый лист в блюдах

Во время приготовления лавровый лист сначала выделяет более полезные эфирные масла, и только потом – все остальные. Поэтому запомните: лавровый лист необходимо класть за 5 минут до готовности в первые блюда и за 10 минут – во вторые. И второе важное правило: лаврушку обязательно нужно доставать из готового блюда — если их там оставить, еда будет горьковатой на вкус.

А вот в курином супе или овощном бульоне лучше лавровый лист вообще не использовать. Дело в том, что он "притупит" яркий вкус этих блюд.

К тому же лучше не бросать слишком много лавровых листьев в блюдо. Оптимальное количество — примерно по два листика на каждый литр супа.

Кстати, перед добавлением пряности в пищу лучше потереть листики друг о друга. Тогда ускорится выделение эфирных масел и пряности быстрее "отдадут" свой аромат в блюдо.

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#Специи #Приправа #Лайфхак #Лавровый лист