Как в детстве: пышный и румяный манник на кефире

Рецепт по стаканам

Манник – это простая, быстрая и сытная выпечка. Она, как и насыпной пирог с яблоками, вполне способна заменить завтрак или перекус. А еще это отличный вариант десерта к чаю или кофе.

Рецептом поделились на портале 1000.menu. Ингредиенты отмеряются способом наших мам и бабушек — стаканами.

Ингредиенты:

Кефир — 1 ст.

Манка — 1 ст.

Мука — 1 ст.

Сахар — 1 ст.

Оливковое масло — 70 мл

Яйца (большие) — 2 шт.

Сода пищевая – 0.5 ч. л.

Сливочное масло — 100 г

Ванилин — мелочь

Способ приготовления:

Готовим ингредиенты по списку. Важно, чтобы мука была высшего сорта. Количество сахара регулируем по своему вкусу. В миске соединяем кефир комнатной температуры, яйца, сахар и манную крупу. Все тщательно перемешиваем и оставляем на 30 минут, чтобы манка набухла. По желанию можно пробить массу блендером, тогда тесто получится более нежным и однородным. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Когда остынет, влейте в массу. Туда же растительное масло. Все перемешайте. Всыпьте просеянную муку и соду. Тесто перемешайте до однородности, чтобы не было комочков. Смажьте форму маслом или маргарином. Можно еще немного присыпать манкой или мукой. Вылейте в форму тесто и отправляйте в предварительно разогретую до 180°С духовку. Время приготовления – около 40 минут. Готовность проверяйте шпажкой.

Готовый пирог вынимаем из формы. Можно присыпать сахарной пудрой, а можно и приготовить простую глазурь.