Как в детстве: пышный и румяный манник на кефире
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Рецепт по стаканам
Манник – это простая, быстрая и сытная выпечка. Она, как и насыпной пирог с яблоками, вполне способна заменить завтрак или перекус. А еще это отличный вариант десерта к чаю или кофе.
Рецептом поделились на портале 1000.menu. Ингредиенты отмеряются способом наших мам и бабушек — стаканами.
Ингредиенты:
- Кефир — 1 ст.
- Манка — 1 ст.
- Мука — 1 ст.
- Сахар — 1 ст.
- Оливковое масло — 70 мл
- Яйца (большие) — 2 шт.
- Сода пищевая – 0.5 ч. л.
- Сливочное масло — 100 г
- Ванилин — мелочь
Способ приготовления:
- Готовим ингредиенты по списку. Важно, чтобы мука была высшего сорта. Количество сахара регулируем по своему вкусу.
- В миске соединяем кефир комнатной температуры, яйца, сахар и манную крупу. Все тщательно перемешиваем и оставляем на 30 минут, чтобы манка набухла. По желанию можно пробить массу блендером, тогда тесто получится более нежным и однородным.
- Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Когда остынет, влейте в массу. Туда же растительное масло. Все перемешайте.
- Всыпьте просеянную муку и соду. Тесто перемешайте до однородности, чтобы не было комочков.
- Смажьте форму маслом или маргарином. Можно еще немного присыпать манкой или мукой. Вылейте в форму тесто и отправляйте в предварительно разогретую до 180°С духовку. Время приготовления – около 40 минут. Готовность проверяйте шпажкой.
Готовый пирог вынимаем из формы. Можно присыпать сахарной пудрой, а можно и приготовить простую глазурь.