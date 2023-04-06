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Как в детстве: пышный и румяный манник на кефире

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусная воздушная выпечка
Очень вкусная воздушная выпечка. Фото Апостроф

Рецепт по стаканам

Манник – это простая, быстрая и сытная выпечка. Она, как и насыпной пирог с яблоками, вполне способна заменить завтрак или перекус. А еще это отличный вариант десерта к чаю или кофе.

Рецептом поделились на портале 1000.menu. Ингредиенты отмеряются способом наших мам и бабушек — стаканами.

Ингредиенты:

  • Кефир — 1 ст.
  • Манка — 1 ст.
  • Мука — 1 ст.
  • Сахар — 1 ст.
  • Оливковое масло — 70 мл
  • Яйца (большие) — 2 шт.
  • Сода пищевая – 0.5 ч. л.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Ванилин — мелочь

Способ приготовления:

  1. Готовим ингредиенты по списку. Важно, чтобы мука была высшего сорта. Количество сахара регулируем по своему вкусу.
  2. В миске соединяем кефир комнатной температуры, яйца, сахар и манную крупу. Все тщательно перемешиваем и оставляем на 30 минут, чтобы манка набухла. По желанию можно пробить массу блендером, тогда тесто получится более нежным и однородным.
  3. Сливочное масло растопите на водяной бане или в микроволновке. Когда остынет, влейте в массу. Туда же растительное масло. Все перемешайте.
  4. Всыпьте просеянную муку и соду. Тесто перемешайте до однородности, чтобы не было комочков.
  5. Смажьте форму маслом или маргарином. Можно еще немного присыпать манкой или мукой. Вылейте в форму тесто и отправляйте в предварительно разогретую до 180°С духовку. Время приготовления – около 40 минут. Готовность проверяйте шпажкой.

Готовый пирог вынимаем из формы. Можно присыпать сахарной пудрой, а можно и приготовить простую глазурь.

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#Рецепт #Десерт #Манник