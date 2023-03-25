Ошибка может стоить выпечки: как выбрать шоколад для глазури, чтобы улучшить вкус десерта

"Неправильный" шоколад способен испортить даже самое вкусное тесто

Шоколадная глазурь улучшает вкус любой выпечки. Кажется, что что растопить шоколад – дело нехитрое. Однако те, кто делает это впервые, меняют свое мнение.

Оказывается, растопить шоколад для десерта — дело невероятной сложности. На вкус глазури влияет все — даже качество шоколада! Вместе с Nazarella попробуем разобраться, как правильно выбрать шоколад для глазури.

Как выбрать шоколад для глазури

Самое главное правило — красивую шоколадную глазурь невозможно получить с дешевого шоколада. Поэтому выбирайте качественную плитку с высоким содержанием какао и без добавок. Обратите внимание: хороший шоколад должен содержать не соевый лецитин, а настоящее масло какао.

Нет пористым шоколадкам — воздушный слой в такой плитке мешает равномерному прогреванию. Поэтому снизу вы можете получить пригоревшие кусочки, а верхние еще не успеют растаять. Не стоит покупать и шоколадки с наполнителями в виде орешков, изюма и других добавок. Они превратятся в непонятную субстанцию, которую трудно будет назвать растопленным шоколадом.

Обращайте внимание на обертку. Пометка про "кондитерский" или "столовый" означает, что перед вами высококачественный продукт. К тому же с таким шоколадом работать легче всего.

Лучше всего для глазури кувертюр. Это натуральный шоколад с большим процентом какао-масла (32-39%) и особой степенью их измельчения. А если вы хотите украсить торт надписью, отлично подойдет десертный молочный шоколад.

Кстати, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя хранить шоколад в холодильнике.