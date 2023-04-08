Не выливайте никогда: как улучшить вкус блюд с помощью рассола от маслин и оливок

С ним вы приготовите много вкусняшек

Многие при использовании маслин или оливок выливают рассол. И ошибаются — он может пригодиться: яркий аромат деликатеса может усилить вкус любимых блюд.

Так что не спешите прощаться с рассолом. Где и как его можно использовать, разберемся вместе с "Главредом".

Как можно использовать рассол от маслин и оливок

С его помощью можно приготовить не менее оригинальное блюдо. Замаринуйте в рассоле лук, и он идеально дополнит любое блюдо. Для этого всего лишь нужно нарезать лук кольцами и полукольцами, сложить в банку и залить рассолом. Но здесь нюанс: не смешивайте оба рассола, лучше использовать их отдельно.

В банку нужно добавить немного столового уксуса, плотно ее закрыть и поставить в холодильник на несколько дней. А дальше — просто удивляться пикантному вкусу маринованного лука.

Если отказаться от соли и перца и замариновать в рассоле мясо, вы приятно удивитесь. Ваше блюдо окажется невероятно ароматным и сочным.

Рассол станет отличным дополнением для вашего борща, солянки или рассольника. Но здесь лучше использовать рассол от оливок — "маслинный" может изменить цвет блюда. Добавлять ингредиент лучше за 10 минут до готовности блюда.

Можно использовать рассол и как заправку для любимого салата, например, для винегрета или салата с консервированным тунцом. Если добавить несколько ложек рассола, вы увидите, что ваше блюдо станет неповторимым.

Кстати, весьма необычно можно использовать и лук. Вы удивитесь, насколько он полезен в быту.