Не спешите выбрасывать после Пасхи: сколько можно хранить вареные яйца

На время хранения продукта влияет много факторов

Совсем скоро большой христианский праздник — Пасха. Со Светлым воскресеньем связано множество традиций, и крашанки — одна из них.

Тут есть один момент, который беспокоит абсолютно всех: как расчитать яйца, чтобы сварить их нужное количество? Мы переживаем, чтобы яйца не потеряли свежесть и вкус от очень долгого хранения в послепасхальные дни. Поэтому с помощью "Корисних порад" разберемся, сколько и как можно хранить вареные яйца.

От чего зависит сохранность яиц

Их срок хранения зависит от многих факторов — в частности от способа приготовления и температуры воздуха в квартире или холодильнике. Влияет также и свежесть продукта: чем больше проходит времени со дня производства, тем меньше сохраняются полезные свойства.

Если в скорлупе вы обнаружили трещины и повреждения после варки, то в них легко проникают бактерии, ведущие к отравлениям и заболеваниям. Поэтому помятые и потрескавшиеся яйца лучше не хранить, а употребить в пищу сразу.

Хранение в холодильнике

Вареные яйца в холодильнике можно хранить неделю при температуре от +2 до +4 градусов. В дверце холодильника лучше этого не делать: открывание дверей создает перепады температур. Лучше поместить продукт в специальный стеклянный, эмалированный, металлический или пластиковый контейнер, защищающий от посторонних запахов и поставить его к задней стене холодильника.

Хранение без холодильника

При комнатной температуре вареные яйца можно хранить не более 2-3 дней. Если скорлупу обработаете подсолнечным маслом, срок хранения яйца продлится до одной недели. А вот при сильной жаре продукт хранить вообще не рекомендуется.

Кстати, "Телеграф" ранее рассказывал, как правильно выбрать, сварить и покрасить яйца.