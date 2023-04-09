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Делайте так - и ваши продукты будут храниться дольше

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Правильное хранение продуктов продлевает им "жизнь"
Правильное хранение продуктов продлевает им "жизнь". Фото abcnews.go.com

Хитрости, которые помогут вам

Вопрос условий хранения продуктов актуален для всех хозяек. Мы уже разобрались, как продлить жизнь продуктам в военное время, но вот что делать с теми, которые хранятся в холодильнике?

В разных частях холодильника разная температура, поэтому важно хранить продукты соответствующим образом. Всему должно быть определено свое место. В этих нюансах нам поможет разобраться Ukr.Media.

Как правильно хранить продукты в холодильнике

Двери холодильника — обычное место хранения яиц. Однако они не выносят колебания температур. Из-за дверцы, которая постоянно то открывается, то закрывается, белок и желток портятся. Правильнее оставлять яйца в отсеке для овощей или на центральной полке холодильника.

С молоком похожая история — на дверце холодильника оно скорее портится и теряет свою полезность. Молоко лучше ставить в холодные части холодильника, а на дверцу лучше положить сливочное масло, жидкие приправы и соусы.

Овощи и фрукты лучше разложить по разным ящичкам. В одном необходимо хранить продукты, быстрее выделяющие этилен — газ, который появляется при созревании овощей и фруктов. Это, например, помидоры, груши и сливы. В другом ящике должны храниться те, которые выделяют его меньше: огурцы, морковь, картофель, салат и яблоки.

Вы продлите жизнь яблокам, если будете хранить их в холодильнике. При комнатной температуре они испортятся явно быстрее.

Зелень необходимо прятать в холодильник сухой, иначе яркие букеты превратятся в "тряпочки". Их следует высушить в бумажном полотенце и тщательно промокнуть.

Хлеб и другая выпечка лучше хранится в теплых местах. Но если вы хотите оставить буханку на потом, можно разрезать ее на кусочки и спрятать в морозилку. Таким образом хлеб не заплесневеет.

Лук и чеснок очень боятся влаги, из-за чего быстро плесневеют. Лучшим местом хранения для них будет сухой и тёмный ящик, а не холодильник.

Ягоды не следует мыть перед тем, как спрятать в холодильник. Так вы превратите их в кашу.

Размороженный фарш комнатной температуры лучше сразу приготовить или отправить в морозилку. Без термической обработки или без заморозки в мясе быстро размножатся бактерии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно хранить крупы. С несложными нюансами вы продлите их срок хранения.

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#Продукты питания #Хранение продуктов #Холодильник #Лайфхак