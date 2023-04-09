Делайте так - и ваши продукты будут храниться дольше

Хитрости, которые помогут вам

Вопрос условий хранения продуктов актуален для всех хозяек. Мы уже разобрались, как продлить жизнь продуктам в военное время, но вот что делать с теми, которые хранятся в холодильнике?

В разных частях холодильника разная температура, поэтому важно хранить продукты соответствующим образом. Всему должно быть определено свое место. В этих нюансах нам поможет разобраться Ukr.Media.

Как правильно хранить продукты в холодильнике

Двери холодильника — обычное место хранения яиц. Однако они не выносят колебания температур. Из-за дверцы, которая постоянно то открывается, то закрывается, белок и желток портятся. Правильнее оставлять яйца в отсеке для овощей или на центральной полке холодильника.

С молоком похожая история — на дверце холодильника оно скорее портится и теряет свою полезность. Молоко лучше ставить в холодные части холодильника, а на дверцу лучше положить сливочное масло, жидкие приправы и соусы.

Овощи и фрукты лучше разложить по разным ящичкам. В одном необходимо хранить продукты, быстрее выделяющие этилен — газ, который появляется при созревании овощей и фруктов. Это, например, помидоры, груши и сливы. В другом ящике должны храниться те, которые выделяют его меньше: огурцы, морковь, картофель, салат и яблоки.

Вы продлите жизнь яблокам, если будете хранить их в холодильнике. При комнатной температуре они испортятся явно быстрее.

Зелень необходимо прятать в холодильник сухой, иначе яркие букеты превратятся в "тряпочки". Их следует высушить в бумажном полотенце и тщательно промокнуть.

Хлеб и другая выпечка лучше хранится в теплых местах. Но если вы хотите оставить буханку на потом, можно разрезать ее на кусочки и спрятать в морозилку. Таким образом хлеб не заплесневеет.

Лук и чеснок очень боятся влаги, из-за чего быстро плесневеют. Лучшим местом хранения для них будет сухой и тёмный ящик, а не холодильник.

Ягоды не следует мыть перед тем, как спрятать в холодильник. Так вы превратите их в кашу.

Размороженный фарш комнатной температуры лучше сразу приготовить или отправить в морозилку. Без термической обработки или без заморозки в мясе быстро размножатся бактерии.

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