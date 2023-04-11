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Без яиц, молока и масла: готовим копеечный шоколадный торт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень простой в приготовлении торт
Очень простой в приготовлении торт. Фото ThermoRecetas

Дети будут в восторге от него

Готовим вкусный постный торт. Это практичный рецепт, после которого не нужно мыть много посуды, ведь почти все ингредиенты соединяются в одной миске, просто как в случае с рогаликами с повидлом.

А еще ему не нужны дорогие продукты. Рецептом вкусного шоколадного десерта с нежным кремом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты для теста:

  • мука – 3 стакана
  • сахар – 2 стакана
  • соль – 1 чайная кровать
  • сода – 2 чайные ложки
  • какао – 3 столовые ложки
  • подсолнечное масло – 1/2 стакана
  • вода – 2 стакана
  • уксус 9% – 2 столовые ложки

Для крема:

  • сок – 1 л (по вкусу)
  • сахар – 4 столовые ложки
  • манная крупа – 8 столовых ложек

Для глазури:

  • какао – 3 столовые ложки
  • сахар – 2 столовые ложки
  • мука – 1 столовая ложка
  • подсолнечное масло – 1 столовая ложка
  • вода – 1 стакан

Способ приготовления:

  1. Сразу включаем духовку на 180° разогреваться. В миску просеиваем муку, добавляем соль, сахар, порошок какао, соду. Все перемешиваем. Постепенно вливаем растительное масло без запаха.
  2. Поэтапно по половине стакана добавляем воду комнатной температуры, перемешивая все после каждой порции. В результате должно получиться густое тесто, свободно стекающее с ложки. Теперь вливаем уксус столовый и еще раз хорошо перемешиваем. Сразу выливаем в застеленную пергаментом форму и ставим в разогретую духовку.
  3. Время выпекания – 40-50 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой – если на ней нет следов теста, достаем корж из духовки и накрываем полотенцем. Доставать из формы следует только когда тесто полностью остынет.
  4. Для крема выливаем в кастрюльку сок. Кладем туда манку и сахар, ставим на огонь. После закипания варим 2 минуты, помешивая.
  5. Снимаем с огня, немного остужаем и сбиваем миксером. Должен получиться пышный воздушный крем.
  6. Когда корж остыл, вынимаем его из формы, разрезаем на 3 части и собираем торт. Каждый корж смазываем кремом, а верхний – глазурью.
  7. Для глазури смешиваем какао, сахар, муку. Частями вливаем воду, перемешиваем, добавляем растительное масло. Доводим до кипения и варим 1 минуту. Пока глазурь горячая, поливаем торт и ставим в холодильник на 2 часа.

Десерт по этому рецепту получается насыщенно шоколадный, влажный и мягкий. Он идеально подходит к чаю, просто как пышный манник на кефире.

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#Рецепт #Торт #Десерт #Піст