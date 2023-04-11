Без яиц, молока и масла: готовим копеечный шоколадный торт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Дети будут в восторге от него
Готовим вкусный постный торт. Это практичный рецепт, после которого не нужно мыть много посуды, ведь почти все ингредиенты соединяются в одной миске, просто как в случае с рогаликами с повидлом.
А еще ему не нужны дорогие продукты. Рецептом вкусного шоколадного десерта с нежным кремом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты для теста:
- мука – 3 стакана
- сахар – 2 стакана
- соль – 1 чайная кровать
- сода – 2 чайные ложки
- какао – 3 столовые ложки
- подсолнечное масло – 1/2 стакана
- вода – 2 стакана
- уксус 9% – 2 столовые ложки
Для крема:
- сок – 1 л (по вкусу)
- сахар – 4 столовые ложки
- манная крупа – 8 столовых ложек
Для глазури:
- какао – 3 столовые ложки
- сахар – 2 столовые ложки
- мука – 1 столовая ложка
- подсолнечное масло – 1 столовая ложка
- вода – 1 стакан
Способ приготовления:
- Сразу включаем духовку на 180° разогреваться. В миску просеиваем муку, добавляем соль, сахар, порошок какао, соду. Все перемешиваем. Постепенно вливаем растительное масло без запаха.
- Поэтапно по половине стакана добавляем воду комнатной температуры, перемешивая все после каждой порции. В результате должно получиться густое тесто, свободно стекающее с ложки. Теперь вливаем уксус столовый и еще раз хорошо перемешиваем. Сразу выливаем в застеленную пергаментом форму и ставим в разогретую духовку.
- Время выпекания – 40-50 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой – если на ней нет следов теста, достаем корж из духовки и накрываем полотенцем. Доставать из формы следует только когда тесто полностью остынет.
- Для крема выливаем в кастрюльку сок. Кладем туда манку и сахар, ставим на огонь. После закипания варим 2 минуты, помешивая.
- Снимаем с огня, немного остужаем и сбиваем миксером. Должен получиться пышный воздушный крем.
- Когда корж остыл, вынимаем его из формы, разрезаем на 3 части и собираем торт. Каждый корж смазываем кремом, а верхний – глазурью.
- Для глазури смешиваем какао, сахар, муку. Частями вливаем воду, перемешиваем, добавляем растительное масло. Доводим до кипения и варим 1 минуту. Пока глазурь горячая, поливаем торт и ставим в холодильник на 2 часа.
Десерт по этому рецепту получается насыщенно шоколадный, влажный и мягкий. Он идеально подходит к чаю, просто как пышный манник на кефире.