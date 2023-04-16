Котлеты будут сочными и с хрустящей корочкой: хитрость, о которой многие даже не догадываются

Теперь близкие будут просить только котлет

Котлеты — любимое всеми блюдо, однако каждая хозяйка старается улучшить вкус блюда. Некоторые добавляют в фарш сметану или майонез, а кто-то – минералку или разнообразные специи для аромата и вкуса.

Сегодня вместе с "Главредом" поделимся еще одним ингредиентом, который сделает ваши котлеты просто неповторимыми. Добавьте его в фарш, и вы выслушаете невероятное количество комплиментов в свой адрес. Гости не уйдут, пока не поделитесь секретом.

Как улучшить вкус фарша

Опытные хозяйки добавляют в него сахар. Именно он делает готовое блюдо таким сочным. Кстати, благодаря сахару у котлет получится очень аппетитная корочка.

Однако тут важно знать меру, иначе вряд ли сладкие котлеты кому-то понравятся. Поэтому чтобы не испортить блюдо, важно придерживаться строгого соотношения. Для аромата и вкуса необходимо добавить в один килограмм фарша одну столовую ложку сахара без горки. А чтобы гостей вообще не оторвать от блюда, добавьте в фарш кипятка — так сахар будет работать лучше и сделает ваши котлеты незабываемыми.

Кстати, трюк с сахаром можно применять не только по отношению к котлетам. Если вы добавите его к любимым чебурекам и беляшам, гарантируем — вы не пожалеете!