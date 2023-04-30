Никогда не кладите это в холодильник: продукты, которые лучше хранить где-либо

Некоторые продукты не любят такого отношения

Сделать свалку из своего холодильника – проще простого. Достаточно только методично, не разбираясь, складывать все в холодильник. Мы писали, как правильно хранить бананы, чтобы они дольше оставались свежими, но подобные правила есть и для другой пищи.

Дело в том, что у многих продуктов от ненормально низких температур без возможности восстановления разрушаются текстура продуктов, а также их вкус, цвет и запах – то есть, все, что мы в них ценим. Поэтому, если количество свободного места в холодильнике стремительно падает, портал "Есть" рекомендует проинспектировать его содержание на предмет пятнадцати продуктов. Для них пребывание в холоде если не категорически запрещено, то совсем не обязательно.

1. Экзотические фрукты

Под влиянием низких температур они начинают гнить, а выделяющиеся в процессе гниения газы могут навредить нашему здоровью. Лучше всего завернуть их в бумагу и оставить при комнатной температуре.

2. Яблоки и груши

Эти фрукты при хранении выделяют этилен. Это не только сокращает сроки хранения самих яблок и груш, но и помогает гнить фруктам и овощам, которые хранятся рядом с ними.

3. Все тыквенные

Кабачки, патиссоны, цуккини и сами тыквы до месяца могут просто лежать в амбаре, причем без какой-либо упаковки. А холодные температуры и отсутствие воздуха провоцирует появление плесени. Надрезанная дыня в таких условиях тоже выделяет этилен, как и яблоки.

4. Помидоры и баклажаны

В этих овощах много воды, поэтому в холодильнике на них быстро появляются темные пятна, что свидетельствует о начале гниения. Лучший способ хранения – в корзине в условиях комнатной температуры.

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5. Репчатый лук

В условиях холодильника она быстро становится мягким и начинает цвести. А если рядом лежит еще и картофель, через газы и влагу, которую он выделяет, лук гниет гораздо быстрее. Лучшего способа для хранения данного продукта, чем висящая в углу кухни сеточка пока не придумали.

6. Оливковое масло

В холодильнике ухудшаются его полезные свойства и вкусовые качества. Масло начинает горчить, появляется белый осадок. Лучше всего хранить масло в темном месте при комнатной температуре.

7. Мед

В холодильнике биохимические вещества продукта разрушаются. Такой мед большой пользы не принесет. Сохраняют продукт в сухой и темной тумбочке.

8. Картофель и морковь, другие твердые овощи

Такие овощи загнивают, прорастают и цветут. Дольше всего (и без последствий для здоровья) такие овощи хранятся в деревянном вентилируемом ящике, поверх бумаги, в амбаре (сухом и темном).

9. Шоколад

На поверхности продукта образуется конденсат и седой налет. А при герметичной упаковке часто развивается плесень. Особого вреда здоровью это не принесет, но, согласитесь – такой шоколад выглядит не очень аппетитно.

10. Хлеб

Если хлеба вы покупаете много, а едите по чуть-чуть, то хранить его лучше в морозилке, а не в холодильнике. А еще лучше – не больше 3 дней при комнатной температуре. В холодильнике он мгновенно впитывает все запахи продуктов, а при повышенной влажности еще и обрастает плесенью.

11. Бананы

Влага и холод на эти фрукты действуют губительно – процесс гниения идет гораздо быстрее, вкусовые качества теряются. Идеальный метод хранения во подвешенном на кухне состоянии (как на пальме), в темном углу.

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12. Острые соусы

Считается, что все соусы и приправы следует хранить исключительно в холодильнике. Однако такие их компоненты, как уксус, сахар и соль – отличные консерванты. Острый соус тоже не нужно хранить в холодильнике. В кладовке он сможет простоять в течение трех лет, следовательно, низкие температуры ему не нужны. К тому же и вкус они ему не улучшат.

13. Кофе

Кофе нельзя хранить в холодильнике, вопреки всем убеждениям. Зерно можно замораживать, но хранение в холодильнике окажет негативное влияние на качество и вкус кофе.

14. Авокадо

Пока авокадо не созреет, его не следует хранить в холодильнике. Если же авокадо спелое, то срок его хранения на полке холодильника составляет около недели, а зеленые плоды лучше хранить при комнатной температуре.

15. Копчености, консервы и варенье

Эти продукты также не нуждаются в холодильнике. Вреда им не будет никакого, но нет смысла занимать полезное пространство холодильника продуктами, отлично сохраняющимися при комнатной температуре.

При правильном хранении различных продуктов можно не только сохранить их вкус и свойства, но и добавить свободного места в холодильнике. А если катастрофы все же не удалось избежать и в холодильнике поселился неприятный запах, то есть простой способ с этим справиться.