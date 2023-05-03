Как правильно отбивать мясо, чтобы оно было сочным: секреты, которые вы хотели знать

Раскрываем секреты вкусных отбивных

Для непревзойденного семейного обеда или для угощения друзей — нежные отбивные всегда будут актуальными. Сочное и ароматное мясо под хрустящей нежной корочкой всегда так пахнет, что перед этим блюдом вряд ли кто-нибудь может устоять. Конечно, отбивка мяса – едва ли не самый главный этап приготовления блюда. Сделать это нужно для того, чтобы готовое блюдо отличалось мягкостью, нежностью и сочностью. Но в этом процессе существуют определенные уловки, которыми мы поделимся вместе с Рixelinform.

Можно ли отбивать мясо на деревянной доске

Нет, нельзя. Дело в том, что дерево – хорошо впитывающий влагу материал, в том числе и мясной сок. Отбивка мяса на деревянной доске с высокой вероятностью может привести к тому, что продукт станет сухим. После термической обработки мяса кулинар получит не нежное, а жесткое блюдо.

Как правильно отбивать мясо

Перед тем как начать обрабатывать кусочки мяса отбивным молотком, кухонную доску нужно обдать водой. Материал впитает влагу, благодаря чему не будет "забирать" мясной сок.

Есть еще и другой простой трюк – просто положите на поверхность пищевую пленку и отбейте таким способом мясо. В этом случае оно тоже сохранит сочность.

Если нет молотка для отбивания мяса — ничего страшного! Вам помогут кухонные принадлежности, которые есть под рукой.