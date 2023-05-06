Спасет студенческий способ: как жарить рыбу, чтобы сковорода осталась чистой

Этот способ годится и для мяса

Жареная рыба – очень вкусное основное блюдо. С любым гарниром она может стать идеальным обедом или ужином на всю семью. Но самая плохая часть – отмывать после этого сковородку от нагара.

Но есть старый "студенческий" способ приготовления, позволяющий оставить сковородку после рыбы или мяса чистой. О нем рассказали на портале ProstoWay. Это идеальное решение для тех, кто "обожает" мыть нагар после жарки. На выручку приходит обычный пергамент.

Как класть пергамент на сковороду

Следует отрезать кусочек пергамента, застелить им сковороду и только потом добавить растительное масло. Когда она разогреется, выложить рыбу в панировке или в кляре и готовить до мягкости. При этом золотистая хрустящая корочка будет, ведь масло все же есть, просто нет его контакта с поверхностью сковороды.

Единственный момент – пергамент должен быть качественным. Также пригодится и фольга – особенно если нет крышки. Ее можно свернуть в одноразовую крышку при необходимости. Также мы писали, как дать "вторую жизнь" сковороде с антипригарным покрытием.