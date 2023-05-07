Просто залейте пиво в сковородку: хитрость, которая поможет вам на кухне

Ваши сковородки будут выглядеть как новенькие

Во время приготовления на сковороде остается жир, который затем въедается в поверхность. Как следствие — появляется наслаивающийся нагар, который плохо отмывается.

Но не торопитесь выбрасывать такую посуду. Вместе с Ukr.Media расскажем, как очистить сковородку от нагара в домашних условиях с помощью одного только ингредиента.

Как очистить сковороду от жира и грязи

Оказывается, пиво – это не только любимый напиток многих людей, но эффективное средство для борьбы с загрязнениями на кухне. Пивные компоненты и кислоты действуют как чудодейственное средство для удаления жира и грязи из сковород и кастрюль.

Для этого просто налейте пиво в посуду и оставьте на несколько минут – время зависит от толщины загрязнений. Компоненты пива быстро и легко разрыхляют накопившийся осадок. Через 15-20 минут вы сможете легко очистить кухонные принадлежности обычным способом. Если же загрязнения слишком устойчивы – оставьте посуду в пиве в час или больше

Поэтому если хотите использовать его для очищения кухонной посуды, то знайте, что это очень эффективно. Вам для этого потребуется всего несколько минут свободного времени.

А вы знали, что новую сковороду нужно правильно подготовить к использованию? Это поможет продлить срок службы изделия и избавит от некоторых отрицательных моментов.