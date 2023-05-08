Помогут пузыри: как определить качество подсолнечного масла прямо в магазине

Две секунды времени — и вы уверены в его качестве

Растительное масло – это продукт, который хозяйки чаще всего используют в приготовлении разнообразных блюд. Однако на полках магазина все чаще можно встретить некачественную продукцию.

Проверить качество подсолнечного масла можно даже не выходя из магазина. Вместе с FoodOboz поделимся с вами простыми способами проверить этот продукт.

Как проверить качество подсолнечного масла в магазине

Для этого вам нужно взять бутылку с маслом, перевернуть его вверх дном и слегка встряхнуть. Если вы заметите мелкие пузырьки – это свидетельствует о том, что продукт качественный и его можно смело покупать. Если масло при встряхивании осталось однородным и никак не изменило консистенцию — скорее всего, перед вами подделка.

Как проверить качество подсолнечного масла дома

Если вы не проверили в магазине качество масла — не расстраивайтесь. Это можно сделать дома двумя способами.

Для первого метода вам понадобится соль. Ее нужно попытаться растворить в 50 мл растительного масла, обязательно при этом хорошо перемешать массу. Если соль легко растворяется в масле – это означает, что продукт содержит избыток воды. Если масло качественное и без примесей – соль не будет в нем растворяться.

Второй способ подходит в том случае, если вы приобрели нерафинированное масло. Для проверки нужно капнуть немного продукта на тыльную сторону руки. Если масло легко растекается – оно качественное и свежее. Если наоборот – это свидетельствует о том, что масло начало портиться.

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