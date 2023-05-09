Укр

Как по волшебству: простой трюк поможет тонко раскатать тесто

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Будет раскатываться, как по волшебству.
Будет раскатываться, как по волшебству.. Фото mahala.com.ua

Хитрость опытных кулинаров

Многие рецепты, как любимые бабушкины булочки с маком, нуждаются в раскатывании теста. Но это очень медленная работа – тесто прилипает к рукам, скалкам, поверхности.

Есть уловка, которая поможет легко и просто раскатать тесто в тоненький пласт. Об этом способе рассказали на портале Ukr.Media.

Полотняная ткань сверху

Самый простой способ, который сделает раскатку теста гораздо проще – это использование холщовой тряпки. Возьмите любой чистый и сухой отрез ткани, оберните ею скалку – и все получится!

Мука снизу

Работать с тестом всегда нужно быстро, чтобы оно не высохло и не "остыло" от скалки. Чтобы тесто не прилипало к доске, лучше слегка присыпать его мукой. Важно не сыпать порошка много, ведь это может неприятно сказаться на вашем тесте. Также ошибка многих кулинаров состоит в том, что они посыпают мукой не стол или доску, а скалку. Этого делать не стоит.

С этими советами любое тесто будет раскатываться легко и быстро, никуда не прилипая. Что же касается конкретно дрожжевого теста, то есть распространенные ошибки, из-за которых оно не удается.

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#Десерт #Тесто #Лайфхак