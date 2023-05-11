Как правильно открывать подсолнечное масло: способ, который вас точно удивит

Ничего придумывать не нужно — все уже предусмотрено

Практически каждая хозяйка сталкивается с проблемой при использовании бутылки с растительным маслом. Нередко оно может подтекать, проливаться, а широкая горловина становится причиной слишком большого использования продукта.

Однако производители уже давно решили эту проблему. Обращали ли вы внимание, что под обычной винтовой пробкой практически на каждой пластиковой бутылке из-под масла есть вторая затычка со специальным кольцом? "Главред" рассказывает, что у нее есть два назначения – надежно предохранять масло от протекания и служить своеобразным дозатором.

Как легко открыть подсолнечное масло

Сначала открутите винтовую пробку на пластиковой бутылке растительного масла. После аккуратно откупорьте вторую пробку, потянув за специальное кольцо. Тут будьте осторожны и не оторвите ее.

Вторую пробку переверните и аккуратно поместите ее в прорези горловины бутылки с маслом кольцом вниз. Зафиксируйте пробку так, чтобы кольцо ушло вниз прорезей горловины, а пробка осталась выше.

Эту пробку закрепите так, чтобы она оставила небольшое место для вытекания масла и не падала при переворачивании бутылки. Таким образом вы получили своеобразный дозатор, который позволит рационально использовать растительное масло и не даст ему даже случайно выплеснуться из бутылки.

Как правильно наливать масло

При переливании следует проявлять осторожность — в случае переливания растительного масла его сложно удалить. Переливать растительное масло нужно через воронку или из горлышка канистры. Делать это следует небольшими порциями по 200-300 грамм.

Существует и другой вариант решения этой проблемы. Так что выбирайте, какой вам удобнее!