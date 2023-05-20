Укр

Добавьте это в рыбные котлеты - и блюдо получится лучше ресторанного

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такие котлетки будут просить постоянно
Такие котлетки будут просить постоянно. Фото Meta.ua

Рыбные котлеты можно сделать еще более вкусными

Котлеты – это универсальное мясное блюдо, которое многие любят и готовят. Сейчас существует большое количество рецептов котлет, в том числе, их готовят и из рыбы. Такое полезное блюдо – идеальный выбор для тех, кто следит за своим здоровьем и хочет получить максимальную пользу от здорового питания. Витамины, входящие в состав блюда, необходимы организму для поддержания иммунной системы и стабильной работе нервной системы.

Не каждой хозяйке удается приготовить вкусные и сочные котлеты, и это не зависит от сорта рыбы. Добавляя неожиданные ингредиенты в фарш, даже из дешевых рыб можно приготовить вкусное и ароматное блюдо. О кулинарных уловках приготовления рыбных котлет и расскажем вместе с Рixelinform.

Что добавить в рыбные котлеты, чтобы блюдо было сочным

Обратите внимание на сорт рыбы. Для котлет лучше всего использовать лосось, тунец или морской окунь – именно они могут похвастаться содержанием большого количества белка, жирных кислот и витаминов. А вот улучшить и усилить вкус котлет помогут весьма необычные продукты. Добавьте их в рыбный фарш — и вы удивитесь.

Мясо большинства рыб не отличается сочностью и мягкостью. Именно поэтому практическим решением будет добавить в рыбный фарш немного свиного сала – оно улучшит вкусовые свойства блюда и сделает их более сочным.

Можно добавить в котлеты копченую скумбрию или мойву. Это придаст котлетному фаршу неповторимый вкус.

Немного колбасного сыра – и ваши рыбные котлеты получатся нежными и сочными. Натрите творог на терке и соедините с фаршем, а затем готовьте блюдо обычным способом.

Если при жарке котлет вам мешает лишний жир, есть способ его убрать. В этом вам поможет одна хитрость.

Теги:
#Рецепт #Готовим дома #Рыбные котлеты