Добавьте это в рыбные котлеты - и блюдо получится лучше ресторанного

Рыбные котлеты можно сделать еще более вкусными

Котлеты – это универсальное мясное блюдо, которое многие любят и готовят. Сейчас существует большое количество рецептов котлет, в том числе, их готовят и из рыбы. Такое полезное блюдо – идеальный выбор для тех, кто следит за своим здоровьем и хочет получить максимальную пользу от здорового питания. Витамины, входящие в состав блюда, необходимы организму для поддержания иммунной системы и стабильной работе нервной системы.

Не каждой хозяйке удается приготовить вкусные и сочные котлеты, и это не зависит от сорта рыбы. Добавляя неожиданные ингредиенты в фарш, даже из дешевых рыб можно приготовить вкусное и ароматное блюдо. О кулинарных уловках приготовления рыбных котлет и расскажем вместе с Рixelinform.

Что добавить в рыбные котлеты, чтобы блюдо было сочным

Обратите внимание на сорт рыбы. Для котлет лучше всего использовать лосось, тунец или морской окунь – именно они могут похвастаться содержанием большого количества белка, жирных кислот и витаминов. А вот улучшить и усилить вкус котлет помогут весьма необычные продукты. Добавьте их в рыбный фарш — и вы удивитесь.

Мясо большинства рыб не отличается сочностью и мягкостью. Именно поэтому практическим решением будет добавить в рыбный фарш немного свиного сала – оно улучшит вкусовые свойства блюда и сделает их более сочным.

Можно добавить в котлеты копченую скумбрию или мойву. Это придаст котлетному фаршу неповторимый вкус.

Немного колбасного сыра – и ваши рыбные котлеты получатся нежными и сочными. Натрите творог на терке и соедините с фаршем, а затем готовьте блюдо обычным способом.

Если при жарке котлет вам мешает лишний жир, есть способ его убрать. В этом вам поможет одна хитрость.