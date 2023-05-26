Похрустим по-еврейски: на куриные шкварки по этому рецепту сбегутся даже соседи

Что может быть лучше хрустящих шкварок?

Еврейская кухня по большому счету начинается со шкварок. Это не только самая известная простейшая закуска, но и незаменимый ингредиент и украшение множества блюд — от соленых закусок до сладкой выпечки.

Для приготовления хрустящих ароматных куриных шкварок по рецепту Shuba нужна домашняя охлажденная курица. Она должна быть свежей, с чистой, упругой кожей желтого или желтоватого цвета и таким же жиром, с характерным куриным запахом. Для блюда не обязательно брать целую курицу — шкуру и жир можно собирать постепенно и хранить в морозильной камере до приготовления.

Как приготовить куриные шкварки

Ингредиенты на 4 порции:

куриная кожа — 300 г;

куриный жир — 200 г;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Срежьте кожу и жир с курятины, промойте и обсушите бумажным полотенцем. Мелко нарежьте и посолите куски по вкусу. Нарезать свежий куриный жир и шкуру будет удобнее, если их слегка подморозить в морозилке. Разогрейте сухую сковороду, положите в нее жир и шкуру и вытапливайте на тихом огне. Очистите лук и мелко нарежьте. Когда шкварки будут почти готовы, добавьте лук и жарьте, пока он не зарумянится. С готовых шкварок осторожно слейте жир через сито в чистую банку. Закройте банку плотно крышкой. Хранить их можно в холодильнике до месяца.

Сухие шкварки можно просто есть, посыпать ими салаты, пасту и готовить блюда. Если из шкварок не сливать весь жир, то получится вкусная намазка на любимые гренки.