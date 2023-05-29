Хитрый способ: сыр не порвется и не прилипнет к терке

Прилипший к терке сыр — не самое худшее, что может произойти, но эту проблему хоть можно легко решить

Тертый сыр входит в состав многих блюд – от салатов до вкусных запеканок. Но натирание сыра, особенно мягкого, может оказаться катастрофой.

Далеко не каждому кулинару по силам натереть сыр так, чтобы его не стыдно было добавить салат. Сыр слипается и рвется, что существенно портит его эстетические качества. Однако опытные повара знают, как справиться с данной проблемой. О двух подобных способах рассказали на ProstoWay.

Замораживание

Отличный метод для мягких сортов сыра – именно они вызывают больше всего неудобств. Но их можно измельчить достаточно легко – если перед этим заморозить. Кусочек сыра, который нужно потереть, заворачиваем в пищевую пленку и кладем в морозильную камеру. Туда же кладем терку.

В зависимости от размера куска потребуется от 10 до 30 минут. С измельчением замерзшего сыра не возникнет никаких сложностей.

Растительное масло

Это давно не секрет — хочешь натереть сыр и еще не запачкать терку — смазать ее растительным маслом. Из нюансов следует выбирать рафинированное масло без запаха, которое не скажется на вкусе сыра. С помощью салфетки или кухонной кисточки наносим масло тонким слоем на режущую поверхность терки. После этого любой вид творога хорошо натрется.

С этими способами натирка сыра больше не будет проблемой. Также мы рассказывали, как приготовить дома плавленый сыр.