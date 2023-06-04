Не паром единым: три способа стерилизации банок, о которых вы не знали

Оказывается, стерилизовать банки можно по-разному

Когда начинается пора консервации, для каждой хозяйки становится актуальным вопрос, как стерилизовать банки и крышки. Ведь без этой важной процедуры процесс приготовления заготовок на зиму не обойдется — она нужна для очистки банок от микроорганизмов и защиты заготовок от порчи.

Большинство хозяек привыкли стерилизовать банки только одним способом – держа их некоторое время над паром. Но это не единственный вариант, как можно уничтожить все микроорганизмы и не дать им попасть в заготовки. Вместе с "Главредом" разберемся, как еще можно стерилизовать банки.

Как можно стерилизовать банки

В духовке. Для этого нужно помыть их и поставить в холодную духовку дном книзу или доверху. Металлические крышки без резинки необходимо отправить в духовку вместе с банками.

Далее нужно закрыть духовку, установить температуру на 100-110 градусов и оставить банки там на 20 минут. Подождите, пока банки остынут и доставайте их сухим полотенцем, чтобы не обжечь руки. Ни в коем случае не используйте мокрое полотенце — банки могут не выдержать резкого перепада температур и лопнуть.

В микроволновой печи. Для этого нужно поставить банки в микроволновку, предварительно налив внутрь каждой из них от 1,5 до 2 сантиметров воды. Выберите максимальную мощность и включите микроволновую печь на 3-5 минут.

Вода во время этого процесса должна закипеть. Когда микроволновка выключится, осторожно достаньте банки, слейте оставшуюся воду, переверните и оставьте сохнуть. Важный нюанс: крышки стерилизовать в микроволновке нельзя.

Таким же образом можно стерилизовать банки и в пароварке. Внутрь емкости прибора нужно налить немного воды и положить туда крышки. Далее сверху установить насадку для приготовления на пару, на которую поставить перевернутые банки. Включить режим приготовления на пару.

Когда вода закипит, нужно подержать банки в таком положении определенное время в зависимости от их величины. Рекомендуется придерживаться следующего правила:

маленькие банки нужно стерилизовать на пару 6-8 минут;

банки 1-2 литра – 10-15 минут;

объемом 3 литра и более – 20 минут.

Эти лайфхаки помогут продлить "жизнь" клубничному варенью. Готовьте и наслаждайтесь результатом!