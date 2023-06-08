Вы делаете это неправильно и выбрасываете дорогой продукт: как хранить сыр в холодильнике

Сохраните эти способы – они понадобятся

Твердый сыр является составной частью многих блюд и салатов, таких как простая закуска с ветчиной и огурцом. Но его нельзя покупать много – иначе недешевый продукт заветрится, покроется плесенью.

Но есть способы продлить его жизнь. Пригодится правильное хранение. Простыми, но проверенными способами поделились на Ukr.Media.

Двойная упаковка

Устройте сырую двойную упаковку вместо липкой пленки. Положите его в пергаментную бумагу, а уже тогда – в целлофан.

Также работает пластиковый контейнер с крышкой – положите продукт в контейнер на влажную ткань. Если контейнер будет плотно закрыт, он сохранит сыр до тех пор, пока его не съедят.

Кусочки сахара

Также в контейнер для творога советуют положить два кубика сахара. Это поможет сберечь свежий сыр. Со временем сахар начнет таять, но, скорее всего, творог к этому времени уже будет съеден. Если он будет лежать дольше, тщательно протрите место из-под сахара и положите новые кубики.

Масло

Если смазать сыр растительным маслом, его можно просто положить в холодильник на тарелке без крышки. Так продукт не затвердеет и не заплесневеет.

Найдите сырое место

Сыр можно хранить в отделе для овощей, как можно дальше от задней стенки холодильника. Некоторые холодильники имеют специальное отделение для сыра – естественно, лучше хранить его именно в нем. Также мы рассказывали, как хранить зелень разных видов.