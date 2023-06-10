Даже вкуснее бабушкиного гуляша: вас удивит необычный рецепт тушеной цветной капусты
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Летом вы будете ужинать только этим блюдом
Обычно цветную капусту либо жарят во фритюре, либо запекают в духовке. Мы попробуем потушить этот овощ на сковороде.
Тушеная цветная капуста это рецептом "Це Смак" получится гораздо вкуснее жареной, особенно если готовить ее с мясом в нежном соусе. Если же вы любите более сливочный вкус – добавьте немного масла в конце, а сметану замените жирными сливками. Это замечательное летнее блюдо понравится вашим родным.
Как приготовить тушеную цветную капусту с курицей
Ингредиенты:
- цветная капуста – 500 г;
- филе — 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- твердый сыр – 70 г;
- сметана – 200 г;
- подсолнечное масло – 2 ст. л.;
- чеснок – 3-4 зуб.;
- зелень – 0,5 пуч.;
- орегано – 0,5 ч. л.;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте цветную капусту и разберите на соцветия. Филе помойте и нарежьте средними кусочками.
- Нарежьте полукольцами лук и обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета.
- Добавьте куриное филе и готовьте 3-4 минуты. После чего уложите капусту и специи. Перемешайте.
- Добавьте сметану и снова перемешайте. Тушите под крышкой на умеренном огне в течение 20 минут.
- Выдавите в сковороду чеснок, всыпьте измельченную зелень и тертый творог. Готовьте еще 2 минуты, затем снимите с огня.
Ароматная цветная капуста прекрасно подойдет как гарнир к картофелю, рису или овощным салатам. Попытайтесь приготовить, и вы не пожалеете.