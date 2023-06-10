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Даже вкуснее бабушкиного гуляша: вас удивит необычный рецепт тушеной цветной капусты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такую цветную капусту вы еще не пробовали!
Такую цветную капусту вы еще не пробовали!. Фото vkusnoo.com.ua

Летом вы будете ужинать только этим блюдом

Обычно цветную капусту либо жарят во фритюре, либо запекают в духовке. Мы попробуем потушить этот овощ на сковороде.

Тушеная цветная капуста это рецептом "Це Смак" получится гораздо вкуснее жареной, особенно если готовить ее с мясом в нежном соусе. Если же вы любите более сливочный вкус – добавьте немного масла в конце, а сметану замените жирными сливками. Это замечательное летнее блюдо понравится вашим родным.

Как приготовить тушеную цветную капусту с курицей

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 500 г;
  • филе — 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • твердый сыр – 70 г;
  • сметана – 200 г;
  • подсолнечное масло – 2 ст. л.;
  • чеснок – 3-4 зуб.;
  • зелень – 0,5 пуч.;
  • орегано – 0,5 ч. л.;
  • соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промойте цветную капусту и разберите на соцветия. Филе помойте и нарежьте средними кусочками.
  2. Нарежьте полукольцами лук и обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета.
  3. Добавьте куриное филе и готовьте 3-4 минуты. После чего уложите капусту и специи. Перемешайте.
  4. Добавьте сметану и снова перемешайте. Тушите под крышкой на умеренном огне в течение 20 минут.
  5. Выдавите в сковороду чеснок, всыпьте измельченную зелень и тертый творог. Готовьте еще 2 минуты, затем снимите с огня.

Ароматная цветная капуста прекрасно подойдет как гарнир к картофелю, рису или овощным салатам. Попытайтесь приготовить, и вы не пожалеете.

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