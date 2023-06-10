Даже вкуснее бабушкиного гуляша: вас удивит необычный рецепт тушеной цветной капусты

Летом вы будете ужинать только этим блюдом

Обычно цветную капусту либо жарят во фритюре, либо запекают в духовке. Мы попробуем потушить этот овощ на сковороде.

Тушеная цветная капуста это рецептом "Це Смак" получится гораздо вкуснее жареной, особенно если готовить ее с мясом в нежном соусе. Если же вы любите более сливочный вкус – добавьте немного масла в конце, а сметану замените жирными сливками. Это замечательное летнее блюдо понравится вашим родным.

Как приготовить тушеную цветную капусту с курицей

Ингредиенты:

цветная капуста – 500 г;

филе — 1 шт.;

лук – 1 шт.;

твердый сыр – 70 г;

сметана – 200 г;

подсолнечное масло – 2 ст. л.;

чеснок – 3-4 зуб.;

зелень – 0,5 пуч.;

орегано – 0,5 ч. л.;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Промойте цветную капусту и разберите на соцветия. Филе помойте и нарежьте средними кусочками. Нарежьте полукольцами лук и обжарьте на разогретом масле до золотистого цвета. Добавьте куриное филе и готовьте 3-4 минуты. После чего уложите капусту и специи. Перемешайте. Добавьте сметану и снова перемешайте. Тушите под крышкой на умеренном огне в течение 20 минут. Выдавите в сковороду чеснок, всыпьте измельченную зелень и тертый творог. Готовьте еще 2 минуты, затем снимите с огня.

Ароматная цветная капуста прекрасно подойдет как гарнир к картофелю, рису или овощным салатам. Попытайтесь приготовить, и вы не пожалеете.