Вы будете воровать стрелки у соседей: вкусный соус на зиму из чесночных отходов
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Простой и быстрый рецепт в домашних условиях
Чеснок – обязательная составляющая многих вкусных блюд, таких как кабачки, запеченные в панировке. В пищу обычно используются зубчики чеснока, но выращивающие его люди знают еще одну вкусную часть — чесночные стрелки.
Из них можно сделать много вкусных вещей. Вместе с порталом "Бутылка" делимся рецептом вкуснейшего соуса.
Ингредиенты:
- чесночные стрелки -150 г
- масло — 120 г
- соль, перец — по вкусу
- лимонная кислота — 1 чайная ложка
Способ приготовления:
- Чесничные стрелки моем, просушиваем. Убираем жесткую часть и семенную коробочку.
- Измельчаем ножом. Выкладываем в чашу блендера с маслом. Пробиваем блендером до однородной массы.
- Добавляем специи и лимонную кислоту. Еще раз пробиваем блендером.
- Всю массу выкладываем в любую тару, в которой ее будет удобно замораживать. Автор рецепта советует использовать одноразовые соусницы.
Рецепт очень прост и быстр, с ним справится каждый. Результат будет радовать вас вкусом и ароматом всю зиму. Также мы делились рецептом вкусного яичного тарта, который, ко всему прочему, еще и так просто готовить.