Вы будете воровать стрелки у соседей: вкусный соус на зиму из чесночных отходов

Простой и быстрый рецепт в домашних условиях

Чеснок – обязательная составляющая многих вкусных блюд, таких как кабачки, запеченные в панировке. В пищу обычно используются зубчики чеснока, но выращивающие его люди знают еще одну вкусную часть — чесночные стрелки.

Из них можно сделать много вкусных вещей. Вместе с порталом "Бутылка" делимся рецептом вкуснейшего соуса.

Ингредиенты:

чесночные стрелки -150 г

масло — 120 г

соль, перец — по вкусу

лимонная кислота — 1 чайная ложка

Способ приготовления:

Чесничные стрелки моем, просушиваем. Убираем жесткую часть и семенную коробочку. Измельчаем ножом. Выкладываем в чашу блендера с маслом. Пробиваем блендером до однородной массы. Добавляем специи и лимонную кислоту. Еще раз пробиваем блендером. Всю массу выкладываем в любую тару, в которой ее будет удобно замораживать. Автор рецепта советует использовать одноразовые соусницы.

Рецепт очень прост и быстр, с ним справится каждый. Результат будет радовать вас вкусом и ароматом всю зиму. Также мы делились рецептом вкусного яичного тарта, который, ко всему прочему, еще и так просто готовить.