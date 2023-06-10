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Вы будете воровать стрелки у соседей: вкусный соус на зиму из чесночных отходов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Эта заготовка получается невероятно ароматной
Эта заготовка получается невероятно ароматной. Фото Портал "Пляшка"

Простой и быстрый рецепт в домашних условиях

Чеснок – обязательная составляющая многих вкусных блюд, таких как кабачки, запеченные в панировке. В пищу обычно используются зубчики чеснока, но выращивающие его люди знают еще одну вкусную часть — чесночные стрелки.

Из них можно сделать много вкусных вещей. Вместе с порталом "Бутылка" делимся рецептом вкуснейшего соуса.

Ингредиенты:

  • чесночные стрелки -150 г
  • масло — 120 г
  • соль, перец — по вкусу
  • лимонная кислота — 1 чайная ложка

Способ приготовления:

  1. Чесничные стрелки моем, просушиваем. Убираем жесткую часть и семенную коробочку.
  2. Измельчаем ножом. Выкладываем в чашу блендера с маслом. Пробиваем блендером до однородной массы.
  3. Добавляем специи и лимонную кислоту. Еще раз пробиваем блендером.
  4. Всю массу выкладываем в любую тару, в которой ее будет удобно замораживать. Автор рецепта советует использовать одноразовые соусницы.

Рецепт очень прост и быстр, с ним справится каждый. Результат будет радовать вас вкусом и ароматом всю зиму. Также мы делились рецептом вкусного яичного тарта, который, ко всему прочему, еще и так просто готовить.

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