Изысканное блюдо – из простейших продуктов: рецепт яичного торта
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Простые домашние десерты, такие как хрустящие рогалики, готовятся быстро и не нуждаются в сложных продуктах. Рассказываем, как приготовить тарт с вкуснейшей яичной начинкой.
Как его готовить, рассказали на Cooking Tree. Можно выбрать одну большую форму или несколько маленьких.
Ингредиенты:
- 35 г холодной воды
- 5 г сахара
- 1 г соли
- 150 г муки для кексов
- 100 г холодного сливочного масла
- 3 яичных желтка
- 70 г сахара
- 5 г экстракта ванили
- 13 г кукурузного крахмала
- 125 г молока (50 ℃)
- 185 г жирных сливок (50 ℃)
Способ приготовления:
- В холодную воду добавляем сахар и соль. Перемешать.
- К мягкой муке добавьте холодное сливочное масло. Перемешиваем в крошку. Добавляем сахарную воду и замешиваем тесто в комок.
- Заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 1 час. Достаем тесто, раскатываем и несколько раз складываем. Затем повторяем еще несколько раз.
- Отдохнувшее тесто выкладываем в широкую форму. Формируем дно и борта, делаем на дне отверстие и ставим в холодильник.
- Включаем духовку. Для внутренности смешиваем яичный желток с сахаром и ванильным экстрактом. Добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. Затем добавляем теплое молоко и взбитые сливки, все перемешиваем.
- Распределяем по поверхности теста. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления – 40 минут для маленьких форм и 50 минут для больших.
Начинка получается очень нежной, а тесто – хрустящим. Если не съедите сразу, можно хранить в холодильнике, но тесто размякнет. Также мы рассказывали, как готовить нежное клубничное желе.