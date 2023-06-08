Изысканное блюдо – из простейших продуктов: рецепт яичного торта

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Простые домашние десерты, такие как хрустящие рогалики, готовятся быстро и не нуждаются в сложных продуктах. Рассказываем, как приготовить тарт с вкуснейшей яичной начинкой.

Как его готовить, рассказали на Cooking Tree. Можно выбрать одну большую форму или несколько маленьких.

Ингредиенты:

35 г холодной воды

5 г сахара

1 г соли

150 г муки для кексов

100 г холодного сливочного масла

3 яичных желтка

70 г сахара

5 г экстракта ванили

13 г кукурузного крахмала

125 г молока (50 ℃)

185 г жирных сливок (50 ℃)

Способ приготовления:

В холодную воду добавляем сахар и соль. Перемешать. К мягкой муке добавьте холодное сливочное масло. Перемешиваем в крошку. Добавляем сахарную воду и замешиваем тесто в комок. Заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 1 час. Достаем тесто, раскатываем и несколько раз складываем. Затем повторяем еще несколько раз. Отдохнувшее тесто выкладываем в широкую форму. Формируем дно и борта, делаем на дне отверстие и ставим в холодильник. Включаем духовку. Для внутренности смешиваем яичный желток с сахаром и ванильным экстрактом. Добавляем кукурузный крахмал и перемешиваем. Затем добавляем теплое молоко и взбитые сливки, все перемешиваем. Распределяем по поверхности теста. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления – 40 минут для маленьких форм и 50 минут для больших.

Начинка получается очень нежной, а тесто – хрустящим. Если не съедите сразу, можно хранить в холодильнике, но тесто размякнет. Также мы рассказывали, как готовить нежное клубничное желе.