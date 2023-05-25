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Пачка творога, немного муки и ни одного яйца: простой рецепт вкуснейших творожных рогаликов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимая вкуснятина - сырные рогалики
Любимая вкуснятина - сырные рогалики. Фото babusyni-retsepty

Выпечка, которая всех покорит

Именно ароматная выпечка может порадовать вкусовые рецепторы и подарить дому атмосферу уюта. Дом всегда ассоциируется с приятными воспоминаниями и вкусными творожными рогаликами.

Именно такую домашнюю выпечку из творожного теста с начинкой по рецепту "Смач" мы сегодня приготовим. Она получается очень нежной, мягкой, полезной и вкусной. Готовятся рогалики очень быстро, из простых ингредиентов и понравятся вашим родным.

Как приготовить творожные рогалики

Ингредиенты:

  • 260 г пшеничной муки;
  • 400 г творога;
  • 1 куриное яйцо;
  • 150 г сливочного масла;
  • 150 г сахара;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • повидло, джем, сахарная пудра – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В миску выложить творог, мягкое сливочное масло, добавить сахар и растереть все вилкой.
  2. Добавить одно куриное яйцо, растереть до однородности с помощью блендера.
  3. Добавить разрыхлитель и снова перемешать.
  4. Просеять пшеничную муку и замесить тесто для рогаликов.
  5. Готовое тесто разделить на две равные части.
  6. Раскатать один пласт теста с помощью скалки. Толщина полученного коржа должна составлять 1 сантиметр.
  7. Раскатанное тесто разрезать на 8 сегментов. На каждую часть положить одну чайную ложку начинки – повидла или джема. Со второй частью теста сделать так же.
  8. Противень для выпечки застелить пекарской бумагой и переложить на нее готовые рогалики с начинкой.
  9. Если есть желание, перед выпеканием, верх рогаликов можно смазать взбитым куриным яйцом.
  10. Выпекать сладкие рогалики с повидлом в разогретой до 200 градусов духовке 20 – 25 минут.

Испеченные остывшие рогалики посыпать сахарной пудрой или полить вкуснейшим шоколадом. Приятного аппетита:

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