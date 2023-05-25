Пачка творога, немного муки и ни одного яйца: простой рецепт вкуснейших творожных рогаликов
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Выпечка, которая всех покорит
Именно ароматная выпечка может порадовать вкусовые рецепторы и подарить дому атмосферу уюта. Дом всегда ассоциируется с приятными воспоминаниями и вкусными творожными рогаликами.
Именно такую домашнюю выпечку из творожного теста с начинкой по рецепту "Смач" мы сегодня приготовим. Она получается очень нежной, мягкой, полезной и вкусной. Готовятся рогалики очень быстро, из простых ингредиентов и понравятся вашим родным.
Как приготовить творожные рогалики
Ингредиенты:
- 260 г пшеничной муки;
- 400 г творога;
- 1 куриное яйцо;
- 150 г сливочного масла;
- 150 г сахара;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- повидло, джем, сахарная пудра – по вкусу.
Способ приготовления:
- В миску выложить творог, мягкое сливочное масло, добавить сахар и растереть все вилкой.
- Добавить одно куриное яйцо, растереть до однородности с помощью блендера.
- Добавить разрыхлитель и снова перемешать.
- Просеять пшеничную муку и замесить тесто для рогаликов.
- Готовое тесто разделить на две равные части.
- Раскатать один пласт теста с помощью скалки. Толщина полученного коржа должна составлять 1 сантиметр.
- Раскатанное тесто разрезать на 8 сегментов. На каждую часть положить одну чайную ложку начинки – повидла или джема. Со второй частью теста сделать так же.
- Противень для выпечки застелить пекарской бумагой и переложить на нее готовые рогалики с начинкой.
- Если есть желание, перед выпеканием, верх рогаликов можно смазать взбитым куриным яйцом.
- Выпекать сладкие рогалики с повидлом в разогретой до 200 градусов духовке 20 – 25 минут.
Испеченные остывшие рогалики посыпать сахарной пудрой или полить вкуснейшим шоколадом. Приятного аппетита: