Пачка творога, немного муки и ни одного яйца: простой рецепт вкуснейших творожных рогаликов

Выпечка, которая всех покорит

Именно ароматная выпечка может порадовать вкусовые рецепторы и подарить дому атмосферу уюта. Дом всегда ассоциируется с приятными воспоминаниями и вкусными творожными рогаликами.

Именно такую домашнюю выпечку из творожного теста с начинкой по рецепту "Смач" мы сегодня приготовим. Она получается очень нежной, мягкой, полезной и вкусной. Готовятся рогалики очень быстро, из простых ингредиентов и понравятся вашим родным.

Как приготовить творожные рогалики

Ингредиенты:

260 г пшеничной муки;

400 г творога;

1 куриное яйцо;

150 г сливочного масла;

150 г сахара;

2 ч. л. разрыхлителя;

повидло, джем, сахарная пудра – по вкусу.

Способ приготовления:

В миску выложить творог, мягкое сливочное масло, добавить сахар и растереть все вилкой. Добавить одно куриное яйцо, растереть до однородности с помощью блендера. Добавить разрыхлитель и снова перемешать. Просеять пшеничную муку и замесить тесто для рогаликов. Готовое тесто разделить на две равные части. Раскатать один пласт теста с помощью скалки. Толщина полученного коржа должна составлять 1 сантиметр. Раскатанное тесто разрезать на 8 сегментов. На каждую часть положить одну чайную ложку начинки – повидла или джема. Со второй частью теста сделать так же. Противень для выпечки застелить пекарской бумагой и переложить на нее готовые рогалики с начинкой. Если есть желание, перед выпеканием, верх рогаликов можно смазать взбитым куриным яйцом. Выпекать сладкие рогалики с повидлом в разогретой до 200 градусов духовке 20 – 25 минут.

Испеченные остывшие рогалики посыпать сахарной пудрой или полить вкуснейшим шоколадом. Приятного аппетита: