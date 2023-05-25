Пачка сиру, трохи борошна та жодного яйця: простий рецепт найсмачніших сирних рогаликів

Випічка, яка всіх підкорить

Саме ароматна випічка може порадувати смакові рецептори та подарувати дому атмосферу затишку. Дім завжди асоціюється з приємними спогадами та смачними сирними рогаликами.

Саме таку домашню випічку із сирного тіста з начинкою за рецептом "Смач" ми сьогодні приготуємо. Вона виходить дуже ніжною, м’якою, корисною та смачною. Готуються рогалики дуже швидко, із простих інгредієнтів та сподобаються вашим рідним.

Як приготувати сирні рогалики.

Інгредієнти:

260 г пшеничного борошна;

400 г сиру;

1 куряче яйце;

150 г вершкового масла|мастила|;

150 г цукру;

2 ч. л. розпушувача;

повидло, джем, цукрова пудра – до смаку.

Спосіб приготування:

У миску викласти сир, м’яке вершкове масло, додати цукор і розтерти все виделкою. Додати одне куряче яйце, розтерти до однорідності за допомогою блендера. Додати розпушувач і знову перемішати. Просіяти борошно пшеничне і замісити тісто для рогаликів. Готове тісто розділити на дві рівні частини. Розкотити один пласт тіста за допомогою качалки. Товщина отриманого коржа має становити 1 сантиметр. Розкочене тісто розрізати на 8 сегментів. На кожну частину покласти одну чайну ложку начинки – повидла чи джему. З другою частиною тесту зробити так само. Деко для випічки застелити пекарським папером і перекласти на неї готові рогалики з начинкою. Якщо є бажання перед випіканням, верх рогаликів можна змастити збитим курячим яйцем. Випікати солодкі рогалики з повидлом у розігрітій до 200 градусів духовці 20 – 25 хвилин.

Спечені рогалики посипати цукровою пудрою або полити смачним шоколадом. Смачного: