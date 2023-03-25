Помилка може коштувати випічки: як вибрати шоколад для глазурі, щоб покращити смак десерту

"Неправильний" шоколад здатний зіпсувати навіть найсмачніше тісто

Шоколадна глазур покращує смак будь-якої випічки. Здається, що розтопити шоколад – справа нехитра. Однак ті, хто робить це вперше, змінюють свою думку.

Виявляється, розтопити шоколад для десерту справа неймовірної складності. На смак глазурі впливає все, навіть якість шоколаду! Разом із Nazarella спробуємо розібратися, як правильно вибрати шоколад для глазурі.

Як вибрати шоколад для глазурі

Найголовніше правило — красиву шоколадну глазур неможливо отримати з дешевого шоколаду. Тому вибирайте якісну плитку з високим вмістом какао та без добавок. Зверніть увагу: хороший шоколад повинен містити не соєвий лецитин, а справжнє масло какао.

Ні пористим шоколадкам — повітряний шар у такій плитці заважає рівномірному прогріванню. Тому знизу у вас можуть бути шматочки, що пригоріли, а верхні ще не встигнуть розтанути. Не варто купувати й шоколадки з наповнювачами у вигляді горішків, родзинок та інших добавок. Вони перетворяться на незрозумілу субстанцію, яку важко буде назвати розтопленим шоколадом.

Звертайте увагу на обгортку. Позначка про "кондитерський" або "столовий" означає, що перед вами високоякісний продукт. Із таким шоколадом працювати найлегше.

Найкраще для глазурі кувертюр. Це натуральний шоколад з великим відсотком какао-олії (32-39%) та особливим ступенем їх подрібнення. А якщо ви хочете прикрасити написом торт, відмінно підійде десертний молочний шоколад.

До речі, раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна зберігати шоколад у холодильнику.