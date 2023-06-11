Простая кулинарная хитрость поможет приготовить вкуснейшую курицу

Корочка будет невероятной

Многие любят вкусную курочку, например, ароматные крылышки. Но часто бывает, что при жарке мясо не удается — корочка не жарится до хрустящей золотистости.

Вместе с Pixelinform рассказываем, как это решить. Некоторые кулинары во время жарки посыпают курицу мукой.

Почему именно мука

В процессе приготовления курицы вы пытаетесь добиться не только приятного вкуса мяса, но и характерной ароматной корочки. Именно для этого в процессе жарки на сковороду добавляют муку.

Просто высыпьте его на сковороду. Можно воспользоваться ситом – тогда оно ляжет равномерным слоем.

Достаточно всего одной ложки сыпучего продукта, чтобы результат вас приятно удивил. Такое мясо будет не только аппетитным снаружи, но внутри останется невероятно нежным и вкусным, ведь сохранит весь сок.

Если вы не хотите сыпать муку прямо в сковородку, можете просто обвалять каждый кусок курицы в муке перед тем, как начать готовить. Это тоже сработает. Еще и лишняя мука не подгорит в процессе жарки и будет проще мыть сковородку. Также мы рассказывали, как варить яйца, чтобы они легко чистились.