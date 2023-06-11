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Простая кулинарная хитрость поможет приготовить вкуснейшую курицу

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Этот способ работает именно для курицы
Этот способ работает именно для курицы. Фото Мясной рай

Корочка будет невероятной

Многие любят вкусную курочку, например, ароматные крылышки. Но часто бывает, что при жарке мясо не удается — корочка не жарится до хрустящей золотистости.

Вместе с Pixelinform рассказываем, как это решить. Некоторые кулинары во время жарки посыпают курицу мукой.

Почему именно мука

В процессе приготовления курицы вы пытаетесь добиться не только приятного вкуса мяса, но и характерной ароматной корочки. Именно для этого в процессе жарки на сковороду добавляют муку.

Просто высыпьте его на сковороду. Можно воспользоваться ситом – тогда оно ляжет равномерным слоем.

Достаточно всего одной ложки сыпучего продукта, чтобы результат вас приятно удивил. Такое мясо будет не только аппетитным снаружи, но внутри останется невероятно нежным и вкусным, ведь сохранит весь сок.

Если вы не хотите сыпать муку прямо в сковородку, можете просто обвалять каждый кусок курицы в муке перед тем, как начать готовить. Это тоже сработает. Еще и лишняя мука не подгорит в процессе жарки и будет проще мыть сковородку. Также мы рассказывали, как варить яйца, чтобы они легко чистились.

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#Рецепт #Мясо #Курятина #Лайфхак