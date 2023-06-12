Вы не поверите, как это вкусно: невероятный рецепт печенья на майонезе

Действительно, трудно в это поверить, но наши бабушки так делали

Приготовить вкусные рогалики сейчас просто. Но когда-то перед кулинарами стояла сложная задача – испечь печенье или пирог из минимального набора продуктов.

Поэтому в тесто клали майонез. Вместе с маслом или маргарином этот продукт придает тесту мягкую, пластическую консистенцию, с которой приятно работать. Рецептом поделились на портале vkusnoo.com.ua.

Ингредиенты:

Мука – 2.5 стакана

Сода – 1 ч. л.

Спред – 250 г

Сахар – 200 г

Майонез – 4 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Ваниль – 1 шт.

Лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Яйца, майонез и сахар перемешиваем в однородную массу. Важно, чтобы все продукты были комнатной температурой. Добавляем пищевую соду, гашеную лимонным соком, и ванилин. Частями всыпаем просеянную муку. Мешаем. Режем мягкий спрэд на маленькие кусочки и тоже вмешиваем его в тесто. Массу выкладываем на ровную сухую поверхность, присыпанную мукой. Руками вымешиваем в эластичное нетугое тесто. Противень застилаем пергаментом. Включаем духовой шкаф на 220 °С. Формируем печенье и выкладываем на противень. Ставим выпекаться ориентировочно на 20 минут. Печенье должно подрумяниться, но не быть коричневого цвета.

Готовую выпечку вкусно посыпать пудрой. Когда остынет, можно есть. Также мы говорили, как готовить вкусный имбирный чай.