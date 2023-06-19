Самая вкусная рыбная намазка: удивительный перекус за пять минут

Готовится просто, съедается быстро

Мы рассказывали, как готовить вкусные капустные оладьи к праздничному столу. Еще один беспроигрышный вариант – вкусные намазки на бутерброды. Их есть большое количество – рецепт можно менять хоть каждый день. Делимся беспроигрышным.

Эта рыбная паста из печени трески спасет, если нужен срочный перекус, и украшением праздничного стола тоже станет без проблем. Она очень просто и быстро готовится.

Ингредиенты:

печень трески – 1 баночка

чеснок – 2-3 зубчика

плавленый творог – 1 шт.

яйца – 2 шт.

майонез – 1 ст. л.

зеленый лук – пучок

батон

Способ приготовления:

Яйца, предварительно круто отваренные, чистим. Открываем банку с печенью трески. Печень перекладываем в миску и разминаем вилкой. Яйца и плавленый сыр натираем на мелкую терку. Через пресс пропускаем чеснок. Мелко шинкуем зеленый лук. Все продукты складываем в миску, добавляем майонез и перемешиваем. На этом этапе стоит отведать намазку – возможно, вы захотите добавить немного соли и перца. Хлеб режем на ломтики. Если есть время, можно обжарить их на сухой сковороде – будет еще вкуснее. Мастим хлеб намазкой. Приводим сразу.

Можно заготовить намазку вперед, а уже перед самой подачей смазать ею батон – таким образом будет очень помощным в подготовке к застолью. Также мы рассказывали, как готовить давнее украинское блюдо — сочные мазурики.