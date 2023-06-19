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Самая вкусная рыбная намазка: удивительный перекус за пять минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Самая вкусная рыбная намазка
Самая вкусная рыбная намазка. Фото https://presa.com.ua/

Готовится просто, съедается быстро

Мы рассказывали, как готовить вкусные капустные оладьи к праздничному столу. Еще один беспроигрышный вариант – вкусные намазки на бутерброды. Их есть большое количество – рецепт можно менять хоть каждый день. Делимся беспроигрышным.

Эта рыбная паста из печени трески спасет, если нужен срочный перекус, и украшением праздничного стола тоже станет без проблем. Она очень просто и быстро готовится.

Ингредиенты:

  • печень трески – 1 баночка
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • плавленый творог – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • майонез – 1 ст. л.
  • зеленый лук – пучок
  • батон

Способ приготовления:

  1. Яйца, предварительно круто отваренные, чистим. Открываем банку с печенью трески.
  2. Печень перекладываем в миску и разминаем вилкой. Яйца и плавленый сыр натираем на мелкую терку.
  3. Через пресс пропускаем чеснок. Мелко шинкуем зеленый лук.
  4. Все продукты складываем в миску, добавляем майонез и перемешиваем. На этом этапе стоит отведать намазку – возможно, вы захотите добавить немного соли и перца.
  5. Хлеб режем на ломтики. Если есть время, можно обжарить их на сухой сковороде – будет еще вкуснее.
  6. Мастим хлеб намазкой. Приводим сразу.

Можно заготовить намазку вперед, а уже перед самой подачей смазать ею батон – таким образом будет очень помощным в подготовке к застолью. Также мы рассказывали, как готовить давнее украинское блюдо — сочные мазурики.

Теги:
#Рецепт #Бутерброды #Праздничный стол #намазка