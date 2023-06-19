Самая вкусная рыбная намазка: удивительный перекус за пять минут
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Готовится просто, съедается быстро
Мы рассказывали, как готовить вкусные капустные оладьи к праздничному столу. Еще один беспроигрышный вариант – вкусные намазки на бутерброды. Их есть большое количество – рецепт можно менять хоть каждый день. Делимся беспроигрышным.
Эта рыбная паста из печени трески спасет, если нужен срочный перекус, и украшением праздничного стола тоже станет без проблем. Она очень просто и быстро готовится.
Ингредиенты:
- печень трески – 1 баночка
- чеснок – 2-3 зубчика
- плавленый творог – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- майонез – 1 ст. л.
- зеленый лук – пучок
- батон
Способ приготовления:
- Яйца, предварительно круто отваренные, чистим. Открываем банку с печенью трески.
- Печень перекладываем в миску и разминаем вилкой. Яйца и плавленый сыр натираем на мелкую терку.
- Через пресс пропускаем чеснок. Мелко шинкуем зеленый лук.
- Все продукты складываем в миску, добавляем майонез и перемешиваем. На этом этапе стоит отведать намазку – возможно, вы захотите добавить немного соли и перца.
- Хлеб режем на ломтики. Если есть время, можно обжарить их на сухой сковороде – будет еще вкуснее.
- Мастим хлеб намазкой. Приводим сразу.
Можно заготовить намазку вперед, а уже перед самой подачей смазать ею батон – таким образом будет очень помощным в подготовке к застолью. Также мы рассказывали, как готовить давнее украинское блюдо — сочные мазурики.