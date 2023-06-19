Если дома нет яиц: советы опытных кулинаров, чем их заменить в выпечке

Целых три ингредиента способны заменить яйца

Куриные яйца часто используют при приготовлении домашней выпечки. В рецептах именно они отвечают за однородную текстуру, приятную рыхлость теста и хороший оттенок блюда.

Однако следует помнить, что яйца могут сделать выпечку жестче. Также десертами с использованием продукта нельзя полакомиться в пост. Выпечку с яйцами не могут употреблять и поклонники растительного питания. Но опытные кулинары придумали кучу уловок, как приготовить идеальную выпечку и без этого продукта. Вместе с Рixelinform расскажем, как можно выпекать вкусные десерты без яиц.

Чем можно заменить яйца в выпечке

Очень простой способ приготовить качественную и полезную выпечку – семена чиа. Некоторые посылают ложку семян в кофемолку, доводят до состояния порошка, смешивают с водой и отправляют в тесто. Остальные просто заливают семена водой в соотношении 1 к 2,5 и ждут пять минут.

Похожий эффект имеет и семена льна. Но их вкус в готовой выпечке может ощущаться.

Соевый лецитин – интересный продукт, который можно приобрести в специализированных магазинах, однако он очень прост в использовании. Чтобы заменить им яйца, необходимо развести ложку лецитина в таком же количестве воды. Одна ложка заменяет одно куриное яйцо.

Для замены яиц принято использовать сильно перезревшие бананы. Их легко измельчают до состояния пюре с помощью обыкновенной вилки. Количество компонента определяется по консистенции теста.

Кстати, без яиц можно приготовить суперпростой торт с клубникой. Эту знакомую с детства выпечку можно готовить проще.