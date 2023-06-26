Кабачки вы будете готовить только так: рецепт потрясающей овощной закуски
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Быстро, вкусно и сытно!
Из кабачков можно готовить не только оладьи, рагу или салаты на зиму, но и вкусные закуски. Одной из таких есть рулеты. Начинка в них может быть совершенно разной – твердый или плавленый сыр, овощи, специи и зелень.
Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим именно такие кабачковые рулеты со сметанным соусом. В этом блюде сочетаются любимые ингредиенты, а на его приготовление вы потратите минимум времени. Поэтому берем продукты
Как приготовить закуску из кабачков
Ингредиенты:
- кабачок – 400 г;
- соль – по своему вкусу;
- сыр – 100 г;
- базилик – 1 ч.л;
- чеснок – 2 зубчика;
- сметана – 2 ст.л;
- мука – 2 ст.л;
- яйцо – 2 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- масло подсолнечное – 200 мл.
Способ приготовления:
- Кабачок нарезать тонкой пластиной, посолить.
- Сыр натереть на мелкой терке, добавить сметану, базилик, чеснок и перемешать.
- Разбить яйца, перемешать. В отдельную тарелку высыпать муку. Обмакнуть кабачок сначала в муке, а затем в яйце.
- Кабачки необходимо жарить на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.
- На кабачки нужно выложить сметанную начинку, затем помидор, закрутить в рулет. Закуска готова! Приятного аппетита!
Если вы к таким кабачкам приготовите полезный соус, радости близких не будет предела. Ешьте и наслаждайтесь!