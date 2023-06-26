Кабачки вы будете готовить только так: рецепт потрясающей овощной закуски

Быстро, вкусно и сытно!

Из кабачков можно готовить не только оладьи, рагу или салаты на зиму, но и вкусные закуски. Одной из таких есть рулеты. Начинка в них может быть совершенно разной – твердый или плавленый сыр, овощи, специи и зелень.

Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим именно такие кабачковые рулеты со сметанным соусом. В этом блюде сочетаются любимые ингредиенты, а на его приготовление вы потратите минимум времени. Поэтому берем продукты

Как приготовить закуску из кабачков

Ингредиенты:

кабачок – 400 г;

соль – по своему вкусу;

сыр – 100 г;

базилик – 1 ч.л;

чеснок – 2 зубчика;

сметана – 2 ст.л;

мука – 2 ст.л;

яйцо – 2 шт.;

помидор – 1 шт.;

масло подсолнечное – 200 мл.

Способ приготовления:

Кабачок нарезать тонкой пластиной, посолить. Сыр натереть на мелкой терке, добавить сметану, базилик, чеснок и перемешать. Разбить яйца, перемешать. В отдельную тарелку высыпать муку. Обмакнуть кабачок сначала в муке, а затем в яйце. Кабачки необходимо жарить на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета. На кабачки нужно выложить сметанную начинку, затем помидор, закрутить в рулет. Закуска готова! Приятного аппетита!

Если вы к таким кабачкам приготовите полезный соус, радости близких не будет предела. Ешьте и наслаждайтесь!