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Кабачки вы будете готовить только так: рецепт потрясающей овощной закуски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающая закуска из кабачков
Потрясающая закуска из кабачков. Фото babusyni-retsepty

Быстро, вкусно и сытно!

Из кабачков можно готовить не только оладьи, рагу или салаты на зиму, но и вкусные закуски. Одной из таких есть рулеты. Начинка в них может быть совершенно разной – твердый или плавленый сыр, овощи, специи и зелень.

Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим именно такие кабачковые рулеты со сметанным соусом. В этом блюде сочетаются любимые ингредиенты, а на его приготовление вы потратите минимум времени. Поэтому берем продукты

Как приготовить закуску из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачок – 400 г;
  • соль – по своему вкусу;
  • сыр – 100 г;
  • базилик – 1 ч.л;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • сметана – 2 ст.л;
  • мука – 2 ст.л;
  • яйцо – 2 шт.;
  • помидор – 1 шт.;
  • масло подсолнечное – 200 мл.

Способ приготовления:

  1. Кабачок нарезать тонкой пластиной, посолить.
  2. Сыр натереть на мелкой терке, добавить сметану, базилик, чеснок и перемешать.
  3. Разбить яйца, перемешать. В отдельную тарелку высыпать муку. Обмакнуть кабачок сначала в муке, а затем в яйце.
  4. Кабачки необходимо жарить на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.
  5. На кабачки нужно выложить сметанную начинку, затем помидор, закрутить в рулет. Закуска готова! Приятного аппетита!

Если вы к таким кабачкам приготовите полезный соус, радости близких не будет предела. Ешьте и наслаждайтесь!

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