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В сто раз вкуснее мяса: копеечный рецепт закуски из кабачков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Попробовав раз кабачковые рулеты, будете готовить всегда
Попробовав раз кабачковые рулеты, будете готовить всегда. Фото Depositphotos

С этим рецептом справится любой

Из кабачков можно готовить не только классические оладьи, рагу или салаты на зиму, но и очень вкусные закуски. Одной из таких являются рулеты.

Сегодня с "Главредом" поделимся простым, но в то же время невероятно вкусным летним рецептом кабачков. Нежная начинка из сыра сделает вашу закуску просто непревзойденной и дополнит вкус любимых кабачков.

Как приготовить рулетики из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки молодые — 2 шт
  • сыр — 120 гр
  • помидор — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ложки;
  • чеснок, соль — по вкусу;
  • оливковое масло;
  • мука.

Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть и порезать тонкими слайсами. Переложить овощи в глубокую тарелку и хорошо посолить, поперчить. Оставить на 5 минут, пока кабачки дадут сок.
  2. Взбить 1 яйца в тарелке, немного посолить.
  3. Разогреть хорошо сковороду, налить оливковое масло.
  4. Обжарить кабачки слайсами в кляре с каждой стороны по 5 минут.
  5. Кабачки выложить на бумажные полотенца, чтобы ненужное масло впиталось.
  6. В это время необходимо натереть на мелкой терке твердый сыр, добавить 2 ложки сметаны, порезать кубиками помидор, чеснок по вкусу, зелень. Начинку для рулетиков из кабачков хорошо перемешать.
  7. Столовую ложку начинки переложить на кабачок и завернуть в рулетик.

Кабачковые рулеты готовы. Подавать их можно с любимым соусом. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Кабачки #Закуска #Готовим дома