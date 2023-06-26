В сто раз вкуснее мяса: копеечный рецепт закуски из кабачков
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
С этим рецептом справится любой
Из кабачков можно готовить не только классические оладьи, рагу или салаты на зиму, но и очень вкусные закуски. Одной из таких являются рулеты.
Сегодня с "Главредом" поделимся простым, но в то же время невероятно вкусным летним рецептом кабачков. Нежная начинка из сыра сделает вашу закуску просто непревзойденной и дополнит вкус любимых кабачков.
Как приготовить рулетики из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки молодые — 2 шт
- сыр — 120 гр
- помидор — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ложки;
- чеснок, соль — по вкусу;
- оливковое масло;
- мука.
Способ приготовления:
- Кабачки помыть и порезать тонкими слайсами. Переложить овощи в глубокую тарелку и хорошо посолить, поперчить. Оставить на 5 минут, пока кабачки дадут сок.
- Взбить 1 яйца в тарелке, немного посолить.
- Разогреть хорошо сковороду, налить оливковое масло.
- Обжарить кабачки слайсами в кляре с каждой стороны по 5 минут.
- Кабачки выложить на бумажные полотенца, чтобы ненужное масло впиталось.
- В это время необходимо натереть на мелкой терке твердый сыр, добавить 2 ложки сметаны, порезать кубиками помидор, чеснок по вкусу, зелень. Начинку для рулетиков из кабачков хорошо перемешать.
- Столовую ложку начинки переложить на кабачок и завернуть в рулетик.
Кабачковые рулеты готовы. Подавать их можно с любимым соусом. Приятного аппетита!