В сто раз вкуснее мяса: копеечный рецепт закуски из кабачков

С этим рецептом справится любой

Из кабачков можно готовить не только классические оладьи, рагу или салаты на зиму, но и очень вкусные закуски. Одной из таких являются рулеты.

Сегодня с "Главредом" поделимся простым, но в то же время невероятно вкусным летним рецептом кабачков. Нежная начинка из сыра сделает вашу закуску просто непревзойденной и дополнит вкус любимых кабачков.

Как приготовить рулетики из кабачков

Ингредиенты:

кабачки молодые — 2 шт

сыр — 120 гр

помидор — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ложки;

чеснок, соль — по вкусу;

оливковое масло;

мука.

Способ приготовления:

Кабачки помыть и порезать тонкими слайсами. Переложить овощи в глубокую тарелку и хорошо посолить, поперчить. Оставить на 5 минут, пока кабачки дадут сок. Взбить 1 яйца в тарелке, немного посолить. Разогреть хорошо сковороду, налить оливковое масло. Обжарить кабачки слайсами в кляре с каждой стороны по 5 минут. Кабачки выложить на бумажные полотенца, чтобы ненужное масло впиталось. В это время необходимо натереть на мелкой терке твердый сыр, добавить 2 ложки сметаны, порезать кубиками помидор, чеснок по вкусу, зелень. Начинку для рулетиков из кабачков хорошо перемешать. Столовую ложку начинки переложить на кабачок и завернуть в рулетик.

Кабачковые рулеты готовы. Подавать их можно с любимым соусом. Приятного аппетита!