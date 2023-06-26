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Просто смешайте кефир и сыр: гору сырных палочек по этому рецепту приготовите за 10 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Близкие будут просить только эти сырные палочки
Близкие будут просить только эти сырные палочки. Фото odnaminyta.com

Такие палочки получатся хрустящими снаружи, нежные внутри

Сырные палочки – универсальное блюдо. Ее можно подать с любым соусом, или как дополнение к первым блюдам. Это полноценный завтрак и хорошая закуска под фильм.

Сырные палочки по рецепту "1 хвилина" полюбят все: вы – за простоту приготовления, а остальные – за хруст. Такие хрустики с легкостью заменят менее полезные магазинные чипсы и сухарики.

Как приготовить сырные палочки

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл;
  • соль –1 ч.л;
  • сахар – 1 ч.л;
  • яйца – 2 шт;
  • сыр твердый – 100 г;
  • петрушка – 10 г;
  • мука – 450 г;
  • разрыхлитель теста – 10 г;
  • рафинированное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. В большую миску вбиваем 2 яйца, добавьте соль и сахар и хорошо перемешиваем. Добавляем кефир и снова все тщательно размешиваем. Твердый сыр натираем на небольшой терке и добавляем в яично-кефирную массу, все тщательно перемешиваем. По желанию можно добавить мелко нарезанную зелень.
  2. Всыпаем просеянную муку и разрыхлитель теста. Замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным, но не липнуть в руки.
  3. Раскатываем тесто в пласт 5 мм. Разрезаем пласт теста на палочки шириной 1 см и длиной 6-8 см.
  4. Обжариваем палочки в большом количестве раскаленного масла до золотистости. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Сырные палочки лучше всего подавать с сырным соусом. Приятного аппетита!

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