Просто смешайте кефир и сыр: гору сырных палочек по этому рецепту приготовите за 10 минут
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Такие палочки получатся хрустящими снаружи, нежные внутри
Сырные палочки – универсальное блюдо. Ее можно подать с любым соусом, или как дополнение к первым блюдам. Это полноценный завтрак и хорошая закуска под фильм.
Сырные палочки по рецепту "1 хвилина" полюбят все: вы – за простоту приготовления, а остальные – за хруст. Такие хрустики с легкостью заменят менее полезные магазинные чипсы и сухарики.
Как приготовить сырные палочки
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл;
- соль –1 ч.л;
- сахар – 1 ч.л;
- яйца – 2 шт;
- сыр твердый – 100 г;
- петрушка – 10 г;
- мука – 450 г;
- разрыхлитель теста – 10 г;
- рафинированное масло для жарки.
Способ приготовления:
- В большую миску вбиваем 2 яйца, добавьте соль и сахар и хорошо перемешиваем. Добавляем кефир и снова все тщательно размешиваем. Твердый сыр натираем на небольшой терке и добавляем в яично-кефирную массу, все тщательно перемешиваем. По желанию можно добавить мелко нарезанную зелень.
- Всыпаем просеянную муку и разрыхлитель теста. Замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным, но не липнуть в руки.
- Раскатываем тесто в пласт 5 мм. Разрезаем пласт теста на палочки шириной 1 см и длиной 6-8 см.
- Обжариваем палочки в большом количестве раскаленного масла до золотистости. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Сырные палочки лучше всего подавать с сырным соусом. Приятного аппетита!