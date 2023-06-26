Просто смешайте кефир и сыр: гору сырных палочек по этому рецепту приготовите за 10 минут

Такие палочки получатся хрустящими снаружи, нежные внутри

Сырные палочки – универсальное блюдо. Ее можно подать с любым соусом, или как дополнение к первым блюдам. Это полноценный завтрак и хорошая закуска под фильм.

Сырные палочки по рецепту "1 хвилина" полюбят все: вы – за простоту приготовления, а остальные – за хруст. Такие хрустики с легкостью заменят менее полезные магазинные чипсы и сухарики.

Как приготовить сырные палочки

Ингредиенты:

кефир – 250 мл;

соль –1 ч.л;

сахар – 1 ч.л;

яйца – 2 шт;

сыр твердый – 100 г;

петрушка – 10 г;

мука – 450 г;

разрыхлитель теста – 10 г;

рафинированное масло для жарки.

Способ приготовления:

В большую миску вбиваем 2 яйца, добавьте соль и сахар и хорошо перемешиваем. Добавляем кефир и снова все тщательно размешиваем. Твердый сыр натираем на небольшой терке и добавляем в яично-кефирную массу, все тщательно перемешиваем. По желанию можно добавить мелко нарезанную зелень. Всыпаем просеянную муку и разрыхлитель теста. Замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным, но не липнуть в руки. Раскатываем тесто в пласт 5 мм. Разрезаем пласт теста на палочки шириной 1 см и длиной 6-8 см. Обжариваем палочки в большом количестве раскаленного масла до золотистости. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Сырные палочки лучше всего подавать с сырным соусом. Приятного аппетита!