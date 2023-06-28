Закуску будете готовить весь сезон: рецепт кабачкового рулета с сыром и чесноком (видео)

Это блюдо разнообразит ваше меню

Из кабачков можно готовить не только овощные оладки, рагу или салаты на зиму, но и очень вкусные закуски. Одной из таких являются рулеты. Начинка в них может быть абсолютно разной: твердый или плавленый сыр, овощи, специи и зелень.

Рецепт самой летней закуски поделилась фудблогер Victoria Cooking в Instagram. Такой рулет с плавленым сыром, овощами и чесноком готовить очень легко, и вы останетесь довольны результатом.

Как приготовить кабачковый рулет с сыром и чесноком

Ингредиенты:

300 г кабачков;

1/3 ч. л соли;

2 яйца;

2 ст. л муки с горкой;

1 ст. л сметаны;

соль по вкусу.

Для начинки:

100 г плавленого сыра;

40-50 г крем-сыра или сметаны;

2 зубчика чеснока;

соль, перец по вкусу;

зелень;

1 перец;

1 томат;

Ингредиенты рассчитаны для приготовления коржа в форме размером 30х20 см.

Способ приготовления:

Кабачки натрите, посолите и оставьте на 10 мин., чтобы они пустили сок. К яйцам добавить сметану, соль, перец по вкусу и взбейте вилкой до однородности. Из кабачков отожмите сок, добавьте яичную смесь, перемешайте, добавьте муку и еще раз перемешайте. Форму для выпечки застелите пергаментом, а его слегка смажьте растительным маслом. Положите кабачковую смесь и хорошо разровняйте. Выпекайте при температуре 200 градусов примерно 25-30 мин. Достаньте из духовки выпечку и переложите на поверхность для охлаждения. Для начинки на мелкой терке натрите сырок, добавьте измельченный чеснок, крем-сыр или сметану, зелень, соль, перец по вкусу и перемешайте. Перец нарежьте полосками, а томат ломтиками. Смажьте кабачковый корж начинкой, выложите красный перец и томаты. Сверните в рулетик, плотно оберните пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1-2 часа. Закуска готова!

Плавленый сыр для такой закуски можно приготовить самостоятельно. Готовьте не только вкусно, но и полезно!