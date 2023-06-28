Закуску будете готовить весь сезон: рецепт кабачкового рулета с сыром и чесноком (видео)
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Это блюдо разнообразит ваше меню
Из кабачков можно готовить не только овощные оладки, рагу или салаты на зиму, но и очень вкусные закуски. Одной из таких являются рулеты. Начинка в них может быть абсолютно разной: твердый или плавленый сыр, овощи, специи и зелень.
Рецепт самой летней закуски поделилась фудблогер Victoria Cooking в Instagram. Такой рулет с плавленым сыром, овощами и чесноком готовить очень легко, и вы останетесь довольны результатом.
Как приготовить кабачковый рулет с сыром и чесноком
Ингредиенты:
- 300 г кабачков;
- 1/3 ч. л соли;
- 2 яйца;
- 2 ст. л муки с горкой;
- 1 ст. л сметаны;
- соль по вкусу.
Для начинки:
- 100 г плавленого сыра;
- 40-50 г крем-сыра или сметаны;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, перец по вкусу;
- зелень;
- 1 перец;
- 1 томат;
Ингредиенты рассчитаны для приготовления коржа в форме размером 30х20 см.
Способ приготовления:
- Кабачки натрите, посолите и оставьте на 10 мин., чтобы они пустили сок.
- К яйцам добавить сметану, соль, перец по вкусу и взбейте вилкой до однородности.
- Из кабачков отожмите сок, добавьте яичную смесь, перемешайте, добавьте муку и еще раз перемешайте.
- Форму для выпечки застелите пергаментом, а его слегка смажьте растительным маслом. Положите кабачковую смесь и хорошо разровняйте. Выпекайте при температуре 200 градусов примерно 25-30 мин.
- Достаньте из духовки выпечку и переложите на поверхность для охлаждения.
- Для начинки на мелкой терке натрите сырок, добавьте измельченный чеснок, крем-сыр или сметану, зелень, соль, перец по вкусу и перемешайте. Перец нарежьте полосками, а томат ломтиками.
- Смажьте кабачковый корж начинкой, выложите красный перец и томаты. Сверните в рулетик, плотно оберните пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1-2 часа. Закуска готова!
Плавленый сыр для такой закуски можно приготовить самостоятельно. Готовьте не только вкусно, но и полезно!