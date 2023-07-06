Удивите родных: эту кабачковую закуску съедят вместе с тарелкой

Обязательно приготовьте, пока есть кабачки

Мы рассказывали, как приготовить вкусные шарики из мяса и кабачков. Теперь делимся рецептом еще одной кабачковой закуски.

Предлагаем удивить своих близких рулетиками из этого овоща. Они станут как отличным перекусом на каждый день, так и украшением праздничного стола. theLime делится простым рецептом.

Ингредиенты:

кабачки или цуккини — 2 шт.

яйца — 4 шт.

мука — 4 ст. л. с горкой

копченая паприка – 1 ч. л.

соль – 1 ч. л.

Для начинки:

твердый сыр — 200 г

плавленый сыр – 1 шт.

сметана — 2 ст. л.

чеснок — 1-2 зубчика

укроп

томат – 2 шт.

Способ приготовления:

Берем молодые кабачки, отрезаем хвостики, промываем в проточной воде и нарезаем тонкими слайсами. Солим и оставляем в таком виде на 10 минут. В миске разбиваем яйца и слегка взбиваем их венчиком или вилкой для однородности. В другой посуде смешиваем муку с копченой паприкой. Кабачки сначала обваливаем в мучной смеси, затем – в яичной. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем кабачки с двух сторон. Затем выкладываем их на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Зелень промываем в проточной воде, выкладываем на несколько минут на бумажные полотенца. Затем измельчаем ножом. Твердый и плавленый сыр трем на терке, чеснок очищаем от шелухи и пропускаем через пресс. Соединяем в миске подготовленные для начинки ингредиенты, добавляем сметану, соль и специи по вкусу. Помидоры промываем в проточной воде, по желанию обдаем крутым кипятком и снимаем кожицу. Нарезаем их полукольцами. Берем обжаренный кабачок, смазываем его творожной смесью и кладем один ломтик томата, заворачиваем в рулетик. Делаем то же самое с другими.

Подаем на стол аппетитные кабачковые рулетики и наслаждаемся вкусом. Также мы рассказывали, как приготовить полноценный кабачковый торт.