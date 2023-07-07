Чем заменить зонтики укропа в консервации – простой способ

Рассказываем о рабочих вариантах

Мы делились рецептом консервации огурцов. Он уже актуален – ведь массово нарастают огурцы, совсем скоро будет урожай помидоров, перца. Так что можно сказать сезон заготовок на зиму начинается.

В большинстве этих заготовок используются зонты укропа. Впрочем, если у вас нет собственного участка, где зонтики можно вырастить, то найти в магазинах такой сорт зелени довольно проблематично. Рассказываем о заменителях вместе с ProstoWay.

Чем заменить укроп при консервировании овощей

Вместо укропа можно добавлять и другую зелень. К примеру, такой же пряный аромат придаст солением фенхель. Фенхель называют даже итальянским братом-близнецом укропа. Вкусовые качества они обладают практически идентичными.

Вместо укропа можно добавить эстрагон. Еще его называют тархун.

Хорошая идея заменить укроп при консервировании петрушкой или базиликом. Некоторые кулинары вместо укропа кладут в банку листья смородины или вишни, горчицу.

Если так сложилось, что никакой другой зелени в магазинах вы не нашли, можно класть в банк обычный укроп со стеблями. Он не такой ароматный и пряный, как укроп с зонтиками, но выполнит свою функцию. Также мы рассказывали, как сохранить мясо свежим с помощью листьев крапивы.