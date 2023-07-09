Освежаемся по-болгарски: этот холодный суп поможет охладиться в летнюю жару
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Подходит для знойных летних дней
Болгарский томатный суп топеница – одно из классических летних первых блюд. Оно невероятно полезно и не нуждается в большом количестве разных ингредиентов. По своему вкусу топеница похожа чем-то похожий на испанский гаспачо.
Самый вкусный суп получается из сладких, очень спелых больших томатов. Однако обязательно необходимо снимать с них кожицу перед приготовлением первого блюда — шкурка будет в нем очень некстати. "Мета" рекомендует подавать этот суп с потертой в тарелку брынзой – в таком случае получается приятный контраст довольно пресного сладкого супа с соленым сыром.
Как приготовить болгарский холодный томатный суп топеница
Ингредиенты:
- томаты — 450 г;
- лук-порей — 2 небольших стебля;
- укроп — 1 пучок;
- оливковое масло — 4 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
- брынза – по вкусу.
Способ приготовления:
- Снимаем кожицу с томатов. Нарезаем их кубиками, кладем в блендер.
- Добавляем лук, укроп, масло, соль, перец, доводим до однородного состояния и ставим на 3-4 часа в холодильник.
- Топеницу нужно подавать, посыпав натертой брынзой.
Такое первое блюдо можно подавать с баницей — болгарской запеканкой из лаваша и творога. Попробуйте — и все лето проведете по-болгарски.