Освежаемся по-болгарски: этот холодный суп поможет охладиться в летнюю жару

Подходит для знойных летних дней

Болгарский томатный суп топеница – одно из классических летних первых блюд. Оно невероятно полезно и не нуждается в большом количестве разных ингредиентов. По своему вкусу топеница похожа чем-то похожий на испанский гаспачо.

Самый вкусный суп получается из сладких, очень спелых больших томатов. Однако обязательно необходимо снимать с них кожицу перед приготовлением первого блюда — шкурка будет в нем очень некстати. "Мета" рекомендует подавать этот суп с потертой в тарелку брынзой – в таком случае получается приятный контраст довольно пресного сладкого супа с соленым сыром.

Как приготовить болгарский холодный томатный суп топеница

Ингредиенты:

томаты — 450 г;

лук-порей — 2 небольших стебля;

укроп — 1 пучок;

оливковое масло — 4 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

брынза – по вкусу.

Способ приготовления:

Снимаем кожицу с томатов. Нарезаем их кубиками, кладем в блендер. Добавляем лук, укроп, масло, соль, перец, доводим до однородного состояния и ставим на 3-4 часа в холодильник. Топеницу нужно подавать, посыпав натертой брынзой.

Такое первое блюдо можно подавать с баницей — болгарской запеканкой из лаваша и творога. Попробуйте — и все лето проведете по-болгарски.