Рыхлое и сытное тесто: рецепт универсальных овсяных булочек
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Прекрасный вариант простого перекуса
Мы рассказывали, как готовить вкусные оладьи. Делимся еще одним универсальным рецептом из теста.
Вместе с " Советницей " рассказываем, как приготовить рыхлые булочки с овсяными хлопьями. Они получаются абсолютно универсальными – их можно брать и на перекус на работу, и на пикник, и в бутерброды в дорогу.
Ингредиенты:
- 220 г овсяных хлопьев
- 350-400 г муки (пшеничной)
- 300 мл молока
- 2 столовые ложки сахара
- 20 г свежих дрожжей
- 0,5 чайной ложки соли
- 4 столовые ложки масла
- семена подсолнечника (для присыпки)
- яйцо (для смазывания)
Способ приготовления:
- В миску влить тепло молоко, добавить сахар и раскрошенные дрожжи. Всыпать 50 г муки, размешать. Поставить опару в тепло на 15 мин. до образования пенной шапочки.
- Добавить в опару соль и овсяные хлопья. Влить масло, размешать. Всыпьте муку и замесите тесто. Выложить в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем, поставить на 1 час для подъема.
- Разделить тесто на 14—16 частей, скатать в шарики. Выложить на застеленный пергаментом противень.
- Смазать яйцом. Присыпать очищенными семенами. Дать постоять 15 минут.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 25 мин. Точное время зависит от духовки.
Они вкусны как горячими, так и когда уже остынут. Также мы рассказывали, как приготовить дома шоколад.