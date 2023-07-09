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Рыхлое и сытное тесто: рецепт универсальных овсяных булочек

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Их можно брать с собой куда угодно
Их можно брать с собой куда угодно. Фото shuba.life

Прекрасный вариант простого перекуса

Мы рассказывали, как готовить вкусные оладьи. Делимся еще одним универсальным рецептом из теста.

Вместе с " Советницей " рассказываем, как приготовить рыхлые булочки с овсяными хлопьями. Они получаются абсолютно универсальными – их можно брать и на перекус на работу, и на пикник, и в бутерброды в дорогу.

Ингредиенты:

  • 220 г овсяных хлопьев
  • 350-400 г муки (пшеничной)
  • 300 мл молока
  • 2 столовые ложки сахара
  • 20 г свежих дрожжей
  • 0,5 чайной ложки соли
  • 4 столовые ложки масла
  • семена подсолнечника (для присыпки)
  • яйцо (для смазывания)

Способ приготовления:

  1. В миску влить тепло молоко, добавить сахар и раскрошенные дрожжи. Всыпать 50 г муки, размешать. Поставить опару в тепло на 15 мин. до образования пенной шапочки.
  2. Добавить в опару соль и овсяные хлопья. Влить масло, размешать. Всыпьте муку и замесите тесто. Выложить в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем, поставить на 1 час для подъема.
  3. Разделить тесто на 14—16 частей, скатать в шарики. Выложить на застеленный пергаментом противень.
  4. Смазать яйцом. Присыпать очищенными семенами. Дать постоять 15 минут.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 25 мин. Точное время зависит от духовки.

Они вкусны как горячими, так и когда уже остынут. Также мы рассказывали, как приготовить дома шоколад.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Овсянка #Выпечка