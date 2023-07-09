Рыхлое и сытное тесто: рецепт универсальных овсяных булочек

Прекрасный вариант простого перекуса

Мы рассказывали, как готовить вкусные оладьи. Делимся еще одним универсальным рецептом из теста.

Вместе с " Советницей " рассказываем, как приготовить рыхлые булочки с овсяными хлопьями. Они получаются абсолютно универсальными – их можно брать и на перекус на работу, и на пикник, и в бутерброды в дорогу.

Ингредиенты:

220 г овсяных хлопьев

350-400 г муки (пшеничной)

300 мл молока

2 столовые ложки сахара

20 г свежих дрожжей

0,5 чайной ложки соли

4 столовые ложки масла

семена подсолнечника (для присыпки)

яйцо (для смазывания)

Способ приготовления:

В миску влить тепло молоко, добавить сахар и раскрошенные дрожжи. Всыпать 50 г муки, размешать. Поставить опару в тепло на 15 мин. до образования пенной шапочки. Добавить в опару соль и овсяные хлопья. Влить масло, размешать. Всыпьте муку и замесите тесто. Выложить в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем, поставить на 1 час для подъема. Разделить тесто на 14—16 частей, скатать в шарики. Выложить на застеленный пергаментом противень. Смазать яйцом. Присыпать очищенными семенами. Дать постоять 15 минут. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 25 мин. Точное время зависит от духовки.

Они вкусны как горячими, так и когда уже остынут. Также мы рассказывали, как приготовить дома шоколад.