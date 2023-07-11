Уникальный рецепт: секретный ингредиент, с которым варенье из смородины будет невероятно вкусным
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Вы могли не знать, как сварить самое вкусное варенье
Мы рассказывали, как закрыть на зиму вкусный компот из черешен. Теперь делимся рецептом удивительного варенья из черной смородины с бананом.
Как оказалось, чтобы сварить вкуснейшее варенье из смородины, нужно добавить к нему банан. Рецептом поделились на портале Бутылка.
Ингредиенты:
- 1 кг смородины
- 2 банана
- 0,7 кг сахара
Способ приготовления:
- Ягоду перебираем, хорошо промываем и отбрасываем на дуршлаг. Затем погружным блендером или через мясорубку перетираем ягоду.
- Засыпаем ягоды сахаром. Перемешиваем и ставим на огонь.
- Ягоды кипятим до полного растворения сахара. Надо постоянно помешивать, чтобы не пригорело. В среднем на это уходит 20 -25 минут.
- После этого снимаем варенье с огня и полностью остужаем (2-3 часа). Пока варенье остывает приготовим бананы.
- Очищаем бананы, нарезаем на кусочки. Взбиваем блендером до состояния кашицы.
- Ставим варенье на огонь и добавляем бананы. Все хорошо перемешиваем. Доводим до закипания, и с момента закипания варим еще 10 минут – и не больше.
- Варенье готово. Пока варенье горячо разливаем по стерилизованным баночкам и закручиваем крышками.
Смородиновое варенье всегда густое и его очень легко переварить, поэтому варится в конце оно строго не больше 10 минут. Также мы рассказывали, как готовить кабачки по-корейски.