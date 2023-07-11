Уникальный рецепт: секретный ингредиент, с которым варенье из смородины будет невероятно вкусным

Вы могли не знать, как сварить самое вкусное варенье

Мы рассказывали, как закрыть на зиму вкусный компот из черешен. Теперь делимся рецептом удивительного варенья из черной смородины с бананом.

Как оказалось, чтобы сварить вкуснейшее варенье из смородины, нужно добавить к нему банан. Рецептом поделились на портале Бутылка.

Ингредиенты:

1 кг смородины

2 банана

0,7 кг сахара

Способ приготовления:

Ягоду перебираем, хорошо промываем и отбрасываем на дуршлаг. Затем погружным блендером или через мясорубку перетираем ягоду. Засыпаем ягоды сахаром. Перемешиваем и ставим на огонь. Ягоды кипятим до полного растворения сахара. Надо постоянно помешивать, чтобы не пригорело. В среднем на это уходит 20 -25 минут. После этого снимаем варенье с огня и полностью остужаем (2-3 часа). Пока варенье остывает приготовим бананы. Очищаем бананы, нарезаем на кусочки. Взбиваем блендером до состояния кашицы. Ставим варенье на огонь и добавляем бананы. Все хорошо перемешиваем. Доводим до закипания, и с момента закипания варим еще 10 минут – и не больше. Варенье готово. Пока варенье горячо разливаем по стерилизованным баночкам и закручиваем крышками.

Смородиновое варенье всегда густое и его очень легко переварить, поэтому варится в конце оно строго не больше 10 минут. Также мы рассказывали, как готовить кабачки по-корейски.