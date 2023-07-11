Удивительный рецепт: секрет, с которым вишневое варенье будет невероятно вкусным

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Варенье из вишни, пожалуй, одни из самых любимых и популярных рецептов. Варенье выходит ароматным с удивительно насыщенным цветом.

А что, если добавить в вишневое варенье какао-порошок? Получится ароматное сладкое варенье "Вишня в шоколаде". Shuba рассказывает, что такая вкуснятина готовится, как и любое другое варенье-пятиминутка — трижды доводится до кипения, варится 5 минут и снимается с огня до полного остывания. Попробуем?

Как приготовить варенье с какао-порошком "Вишня в шоколаде"

Ингредиенты на 10 порций:

вишня — 1.5 кг;

сахар — 1 кг;

какао-порошок — 3 ст. л.;

пектин — 40 г;

сахар ванильный — 15 г.

Способ приготовления:

Вишни помойте, переберите, извлеките косточки и плодоножки, положите в кастрюлю и пюрируйте погружным блендером. Добавьте сахар и перемешайте. Такое варенье необходимо проваривать и доводить до кипения трижды. Первый раз ставите на огонь, доводите до кипения на медленном или среднем огне. С момента закипания варенье должно прокипеть 5 минут. Снимите с огня и оставьте до полного остывания на 8-10 часов. Затем поставьте на огонь второй раз. Также доведите до кипения, с момента закипания проварите 5 минут и снимите с огня до полного охлаждения на 8-10 часов. Третий раз поставьте на огонь, доведите до кипения. Когда вишневое варенье будет провариваться в третий раз, в отдельной сухой миске смешайте пектин с какао-порошком. Какао-порошок обязательно просейте. Добавьте в сухую смесь небольшое количество сиропа из кастрюли и все хорошо перемешайте до однородности. Готовую шоколадно-желирующую смесь вылейте в кастрюлю с вишневым вареньем. Добавьте сразу ванильный сахар и перемешайте все. Дайте варенью закипеть и с момента закипания прокипятите 5 минут. Затем сразу разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания. Затем уберите в темное прохладное место.

Удалить косточки из вишни для приготовления варенья легко. Достаточно просто знать один лайфхак.