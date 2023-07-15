Чем отмыть руки после чистки грибов: советы бабушки

Вам помогут два средства

Сезон грибов начинается с ранней весны, а заканчивается поздней осенью. Их виды можно встретить и летом, и осенью, поэтому грибных "охотников" можно встречать в лесу не один месяц.

К сожалению, после приятного процесса "охоты" на грибы идет не самая приятная часть – чистка. Если ваш улов был немаленьким, то на эту процедуру нужно потратить много времени. К тому же грибы после себя оставляют множество грязи и налета на руках, которые отмываются не так уж легко. Вместе со "Знай.UA" расскажем о лайфхаках, которые помогут отмыть руки. Этими хитростями пользовались еще наши бабушки. Вам понадобятся всего два продукта и пару минут времени.

Как отмыть руки после чистки грибов

Вам в этом поможет обычный уксус. Для изготовления раствора смешайте 250 мл уксуса с 1 л теплой воды и подержите всего несколько минут. Уксус за это время вступит в реакцию с ферментами грибного сока и ваша кожа начнет светлеть. После процедуры руки следует тщательно вымыть с мылом.

Если у вас дома кончился уксус, вам поможет лимонный сок или лимонная кислота. Опустите руки в лимонный сок и подержите 2-3 минуты, после этого также вымойте их с мылом. Если вы используете кислоту – растворите весь пакетик в литре теплой воды, опустите руки и после этого помойте с мылом.

Почистили грибы? Пожарьте их в сметане и наслаждайтесь!