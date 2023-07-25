Один простой ингредиент сделает огурчики невероятными: что добавить в банку

Так поступали наши бабушки

Мы рассказывали, как закрыть на зиму вкусные огурчики по хитрому турецкому рецепту. Многие готовят не маринованные, а именно соленые огурцы.

Вместе с Ukr.Media рассказываем, как приготовить их очень вкусно. Весь секрет – в одной добавке, которая сделает овощи очень хрустящими, а еще убережет банки от микробов.

Речь идет о дубовых листьях. Выбирая специи для консервации, кулинары соблюдают преимущественно классический набор: зонтики укропа, зубчики чеснока, листья. Но мало кто знает, что в банке к огурцам можно и нужно добавлять еще и дубовые листья. Этот компонент делает огурцы более плотными. Также он сводит риск брожения к минимуму.

Хватит двух-трех листочков на банке – и дубильные вещества из растения защитят огурчики. Они останутся хрустящими даже через несколько месяцев.

Листья для консервации нужно собирать с деревьев, растущих как можно дальше от дорог и предприятий. Лучше для консервации использовать молоденькие листики – растущие на концах побегов. Перед засолкой или маринованием листики моются и обдаются кипятком. Также мы рассказывали, как уберечь банки от помутнения рассола.