И выпивка, и закуска: необычный рецепт помидор, маринованных в водке
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Не рецепт, а золото!
Маринованные помидоры готовит, наверное, чуть ли не каждый кулинар. Рецептов маринования томатов существует огромное количество, и все они по-своему хороши.
А как насчет эксклюзивности? Есть ли необычные рецепты, которые помогут приготовить невероятные помидоры? Да, есть, и одним из них поделился Smak. Добавьте в рецепт немножко водки — и ваши томаты станут просто незабываемыми. Не верите? Проверьте.
Как приготовить маринованные в водке помидоры
Ингредиенты:
- вода — 7 ст.;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 4 ст. л.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- черный перец — 10 шт.;
- гвоздика — 5 шт.;
- уксус — 1 ст. л.;
- водка — 1 ст. л.;
- красный молотый перец — по вкусу;
- помидоры — 2,5 кг.
Способ приготовления:
- Красные и бурые некрупные помидоры моем и укладываем в трехлитровую банку.
- Для приготовления маринада в воду добавляем соль, сахар, лавровый лист, чеснок, перец, гвоздику.
- Доводим до кипения, добавляем уксус и водку.
- Горячим рассолом заливаем помидоры в банках.
- Накрываем крышками и стерилизуем 15-20 минут, затем закатываем, переворачиваем вверх дном, остужаем и ставим в темное прохладное место.
Такие помидоры послужат вкуснейшей закуской к жареному картофелю. Приятного аппетита!