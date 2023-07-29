И выпивка, и закуска: необычный рецепт помидор, маринованных в водке

Не рецепт, а золото!

Маринованные помидоры готовит, наверное, чуть ли не каждый кулинар. Рецептов маринования томатов существует огромное количество, и все они по-своему хороши.

А как насчет эксклюзивности? Есть ли необычные рецепты, которые помогут приготовить невероятные помидоры? Да, есть, и одним из них поделился Smak. Добавьте в рецепт немножко водки — и ваши томаты станут просто незабываемыми. Не верите? Проверьте.

Как приготовить маринованные в водке помидоры

Ингредиенты:

вода — 7 ст.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

лавровый лист — 3 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

черный перец — 10 шт.;

гвоздика — 5 шт.;

уксус — 1 ст. л.;

водка — 1 ст. л.;

красный молотый перец — по вкусу;

помидоры — 2,5 кг.

Способ приготовления:

Красные и бурые некрупные помидоры моем и укладываем в трехлитровую банку. Для приготовления маринада в воду добавляем соль, сахар, лавровый лист, чеснок, перец, гвоздику. Доводим до кипения, добавляем уксус и водку. Горячим рассолом заливаем помидоры в банках. Накрываем крышками и стерилизуем 15-20 минут, затем закатываем, переворачиваем вверх дном, остужаем и ставим в темное прохладное место.

Такие помидоры послужат вкуснейшей закуской к жареному картофелю. Приятного аппетита!