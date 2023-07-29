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И выпивка, и закуска: необычный рецепт помидор, маринованных в водке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие маринованные помидоры с водкой
Такие маринованные помидоры с водкой. Фото jisty.com.ua

Не рецепт, а золото!

Маринованные помидоры готовит, наверное, чуть ли не каждый кулинар. Рецептов маринования томатов существует огромное количество, и все они по-своему хороши.

А как насчет эксклюзивности? Есть ли необычные рецепты, которые помогут приготовить невероятные помидоры? Да, есть, и одним из них поделился Smak. Добавьте в рецепт немножко водки — и ваши томаты станут просто незабываемыми. Не верите? Проверьте.

Как приготовить маринованные в водке помидоры

Ингредиенты:

  • вода — 7 ст.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • черный перец — 10 шт.;
  • гвоздика — 5 шт.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • водка — 1 ст. л.;
  • красный молотый перец — по вкусу;
  • помидоры — 2,5 кг.

Способ приготовления:

  1. Красные и бурые некрупные помидоры моем и укладываем в трехлитровую банку.
  2. Для приготовления маринада в воду добавляем соль, сахар, лавровый лист, чеснок, перец, гвоздику.
  3. Доводим до кипения, добавляем уксус и водку.
  4. Горячим рассолом заливаем помидоры в банках.
  5. Накрываем крышками и стерилизуем 15-20 минут, затем закатываем, переворачиваем вверх дном, остужаем и ставим в темное прохладное место.

Такие помидоры послужат вкуснейшей закуской к жареному картофелю. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Помидоры #Готовим дома