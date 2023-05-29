Сметут сразу со сковороды:как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой

Секреты, благодаря которым жареный картофель будет идеальным

Пожалуй, многие любят похрустеть жареным картофелем. Идеально поджаренные кусочки с румяной корочкой можно использовать в качестве гарнира, а можно смаковать как самостоятельное блюдо.

А вот если в результате термической обработки получились пережаренные уголки или вообще образовалась неаппетитная масса, блюдо вряд ли можно назвать правильно приготовленным. Чтобы гарнир получился вкусным и приобрел нормальную консистенцию, при приготовлении блюда необходимо учитывать ряд нюансов – начиная от огня, разновидности используемого масла и заканчивая временем добавления соли. Вместе с Pixelinform их и рассмотрим.

Как правильно жарить картошку

В течение первого четверти часа картофель должен жариться под крышкой. Все это время нарезанный овощ должен готовиться на слабом или среднем огне.

Крышку следует снять только через 15 минут. При этом нужно чуть-чуть увеличить огонь и добавить немного сливочного масла. Другими словами, на этом этапе приготовления овощи должны жариться на масляной смеси и сильном огне.

Готовьте картофель, пока на поверхности овощных кусочков не появится плотная корочка. Солить нужно буквально за 1-2 минуты до запланированного снятия со сковороды. В результате вы получите идеальный жареный картофель: нежный внутри и хрустящие снаружи.

Картофель нарезать соломкой можно легко и быстро. Приготовленное таким образом блюдо у вас будет не хуже, чем в Mcdonalds.