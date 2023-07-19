Как вкусно засолить помидоры: хитрости, о которых не хотят говорить повара

Секреты, с помощью которых ваши помидоры будут еще вкуснее

Домашние соления — одно из главных блюд на столах многих семей. Их рецептов невероятное множество, и у каждого кулинара свой секрет приготовления вкуснятины.

При засолке помидор существует сразу несколько основных правил, которые стоит соблюдать. Вместе с "Главредом" ими и поделимся

Как вкусно засолить помидоры

Основное правило при засолке помидоров – это выбор подходящих томатов, которые не должны быть переспевшим или подпорченными. В этом вопросе есть еще одно важное условие – подготовка рассола и подбор необходимых ингредиентов.

Порядок засолки помидор:

в чистой воде размешайте сахар и соль, добавьте специи и пряности (лавровый лист, перец горошком и корень хрена);

добавьте ингредиенты в воду и вскипятите ее, получившимся рассолом залейте помидоры и накройте крышкой;

отправьте томаты настояться и просолиться на протяжении нескольких дней при комнатной температуре, после чего спрячьте получившуюся закуску в холодильник.

Сколько нужно солить помидоры

Чтобы соленые помидоры получились вкусными, нужно придерживаться определенных временных правил. Банки с помидорами следует прикрыть капроновыми крышками и оставить настаиваться на протяжении 4-7 дней при комнатной температуре. Вы можете определить готовность помидор по помутнению рассола и после этого можно убирать их в холодильник или погреб.

Необходимое время для стерилизации помидор:

для банок объемом 3 л необходимо 25 минут;

объемом 1 л — 15 минут;

0,5 л — 10 минут.

Время стерилизации отчитывается с момента закипания жидкости, а после его окончания банки с помидорами закатывают и встряхивают. Затем закатанные банки с помидорами ставят крышкой вниз, укрывают пледом или одеялом и охлаждают в темном месте.

Как вкусно приготовить малосольные помидоры

Перед приготовлением помидоры следует тщательно промойте, просушите, удалите плодоножки, а с обратной стороны нанесите небольшие крестообразные надрезы. Помидоры положите в полиэтиленовый пакет и добавьте соль, сахар, мелко нарезанный чеснок и зелень (укроп, петрушку, базилик).

Пакет тщательно запечатайте и аккуратно перемешайте его содержимое, после чего поместите его во второй пакет и сложите в кастрюлю или другую удобную емкость. Дайте настояться помидорам 2-3 дня в комнатной температуре, после чего переложите томаты в посуду или контейнер и спрячьте в холодильник.

Подавайте такие помидоры к любимым мясным блюдам. Приятного аппетита!