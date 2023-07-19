Как вкусно засолить помидоры: хитрости, о которых не хотят говорить повара
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 578
Секреты, с помощью которых ваши помидоры будут еще вкуснее
Домашние соления — одно из главных блюд на столах многих семей. Их рецептов невероятное множество, и у каждого кулинара свой секрет приготовления вкуснятины.
При засолке помидор существует сразу несколько основных правил, которые стоит соблюдать. Вместе с "Главредом" ими и поделимся
Как вкусно засолить помидоры
Основное правило при засолке помидоров – это выбор подходящих томатов, которые не должны быть переспевшим или подпорченными. В этом вопросе есть еще одно важное условие – подготовка рассола и подбор необходимых ингредиентов.
Порядок засолки помидор:
- в чистой воде размешайте сахар и соль, добавьте специи и пряности (лавровый лист, перец горошком и корень хрена);
- добавьте ингредиенты в воду и вскипятите ее, получившимся рассолом залейте помидоры и накройте крышкой;
- отправьте томаты настояться и просолиться на протяжении нескольких дней при комнатной температуре, после чего спрячьте получившуюся закуску в холодильник.
Сколько нужно солить помидоры
Чтобы соленые помидоры получились вкусными, нужно придерживаться определенных временных правил. Банки с помидорами следует прикрыть капроновыми крышками и оставить настаиваться на протяжении 4-7 дней при комнатной температуре. Вы можете определить готовность помидор по помутнению рассола и после этого можно убирать их в холодильник или погреб.
Необходимое время для стерилизации помидор:
- для банок объемом 3 л необходимо 25 минут;
- объемом 1 л — 15 минут;
- 0,5 л — 10 минут.
Время стерилизации отчитывается с момента закипания жидкости, а после его окончания банки с помидорами закатывают и встряхивают. Затем закатанные банки с помидорами ставят крышкой вниз, укрывают пледом или одеялом и охлаждают в темном месте.
Как вкусно приготовить малосольные помидоры
Перед приготовлением помидоры следует тщательно промойте, просушите, удалите плодоножки, а с обратной стороны нанесите небольшие крестообразные надрезы. Помидоры положите в полиэтиленовый пакет и добавьте соль, сахар, мелко нарезанный чеснок и зелень (укроп, петрушку, базилик).
Пакет тщательно запечатайте и аккуратно перемешайте его содержимое, после чего поместите его во второй пакет и сложите в кастрюлю или другую удобную емкость. Дайте настояться помидорам 2-3 дня в комнатной температуре, после чего переложите томаты в посуду или контейнер и спрячьте в холодильник.
Подавайте такие помидоры к любимым мясным блюдам. Приятного аппетита!